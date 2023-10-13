Розвідка: РФ накопичує сили перед ударами по Україні взимку

Британська розвідка припускає, що нинішня тритижнева пауза в авіаударах військ РФ по Україні пов'язана з тим, що Росія накопичує ракети для атак взимку.

Літаки дальної авіації військово-повітряних сил (ВПС) Росії не завдавали ракетних ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто вже 21 день. Британська військова розвідка пов'язує тритижневу паузу в ракетних ударах з прагненням Росії накопичити запаси перед потужними атаками взимку. Про це йдеться в огляді розвідки, опублікованому у п'ятницю, 13 жовтня на сторінці в соціальній мережі Х міністерства оборони Великобританії.

Британські розвідники визнають, що перерва в 21 день не є чимось незвичайним і нагадують, що востаннє подібне 51-денне "затишшя" сталося з березня по квітень 2023 року.

На думку розвідників, тоді воно, ймовірно, було пов'язане з тим, що Росія вичерпала майже всіх запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 (Х-101, Х-102) після зимової серії ударів по об'єктам критичної інфраструктури України.Керівник "Укренерго": Колапсу не буде, але відключення світла можливі

"Цього разу, ймовірно, російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку", - йдеться в огляді.

Останнім часом Росія зосередила свої повітряні удари на об'єктах зернової інфраструктури на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Зокрема, йдеться і про удари по українській портовій інфраструктурі на Дунаї, які вимагали високого рівня точності у зв'язку з близькістю цілей до румунського кордону.

У розвідці Великобританії припускають, що Росія викорстовує саме цей вид ударної зброї через її вищу точність у порівнянні з іншими типами ракет повітряного базування.

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