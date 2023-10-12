В Румунії виявили кратер від дрона після чергової атаки РФ

На прикордонній з Україною території Румунії виявили кратер від дрона, імовірно утворений вибухом, повідомили в міноборони країни. Вночі Росія атакувала Україну, зокрема припортову інфраструктуру Одещини.

На території Румунії за три кілометри від села Плауру, розташованого навпроти українського портового міста Ізмаїл, виявили кратер від безпілотника, імовірно спричинений вибухом при зіткненні, повідомляє міністерство оборони країни у четвер, 12 жовтня. В ніч напередодні війська РФ вчергове атакували дронами Україну, поціливши зокрема в припортову інфраструктуру на Одещині.

У румунському оборонному відомстві прозвітували, шо були вжиті заходи з охорони цієї території і повідомлені відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань.

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Бухарест засуджує атаки РФ на українські порти

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголосили в румунському відомстві.

В ніч на 12 жовтня Росія запустила по Україні 33 бойових дрони типу Shahed, 28 з яких збили українські сили протиповітряної оборони. Серед іншого, як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", влучання зафіксували на Одещині, пошкоджень зазнали складські будівлі у припортовий зоні на півдні області та будинки мирних мешканців, одна людина зазнала поранень.

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