 SIPRI: Ядерні держави модернізують свої арсенали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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SIPRI: Ядерні держави модернізують свої арсенали

США та Росія списують насамперед вже непотрібні заряди, наголошують у SIPRI. Тим часом ядерні держави модернізують свої арсенали.

Ядерна зброя

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомляє про збільшення інвестицій у модернізацію ядерних арсеналів у світі. Про це йдеться в доповіді аналітиків SIPRI, опублікованій в понеділок, 17 червня.

У документі зокрема зазначається, що торік глобальні запаси ядерних боєголовок та боєзарядів скоротилися на чотири відсотки. Попри це, останнім часом спостерігається тенденція, що насторожує. "Ядерна зброя знову посідає важливе місце в розробках військових стратегій і концепцій нацбезпеки", - розповів експерт SIPRI з ядерних озброєнь Шеннон Кайл інформагенції dpa.

Приміром, модернізація наявних ядерних арсеналів стала за президентства Дональда Трампа важливою частиною стратегії Білого дому. Схожі державні програми спостерігаються також і в Росії, кажуть експерти SIPRI.

У кого найбільше боєзарядів

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Нині на США та Росію припадає більше 92 відсотків усіх ядерних боєголовок та боєзарядів. Ядерний арсенал Росії налічує за підрахунками SIPRI 6500 одиниць, а США - 6185. Зафіксоване торік скорочення кількості ядерних арсеналів припадало саме на РФ та США. Утім, на перший погляд позитивна статистична тенденція приховує той факт, що обидві ядерні держави списували насамперед ті ядерні боєзаряди, які просто відслужили своє, запевняють у SIPRI.

На третьому місці в цьому списку опинилася Франція з 300 ядерними боєзарядами та боєголовками. Далі йдуть Китай з ядерним арсеналом у 290 одиниць та Великобританія з 200 боєголовками та боєзарядами.

Крім того, Пакистан як зазначають експерти, має 150-160 боєзарядів, Індія - 130-140 одиниць, Ізраїль 80-90 одиниць та КНДР  - 20-30 одиниць. Щодо останньої, то тут аналітики, котрі спираються на дані з відкритих джерел, могли лише припускати таку кількість боєзарядів.

Загалом у світі налічується близько 13900 ядерних боєголовок, зазначають у SIPRI.

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