 SIPRI: Продаж озброєнь у світі у 2018 році зріс на майже п′ять відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

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Новини

SIPRI: Продаж озброєнь у світі у 2018 році зріс на майже п'ять відсотків

Упродавж минулого року на світовому ринку озброєнь домінували США. На американські концерни припадало 59 відсотків обсягів продажу озброєнь провідними виробниками.

Американські озброєння

Американські озброєння купували найчастіше

У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6 відсотка порівняно з 2017 роком. Такі дані містить оприлюднене у понеділок, 9 грудня, дослідження Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI). Згідно з опублікованими даними, на світовому ринку озброєнь минулого року й надалі домінували американські компанії.

У списку 100 провідних світових зброярських компаній перші п'ять місць - за такими американськими корпораціями, як Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon та General Dynamics. Тільки ці п'ять компаній продали разом озброєнь на суму 148 мільярдів доларів США.

А загалом американські компанії, що потрапили до рейтингу SIPRI, реалізували зброї та оснащення військового призначення сумарно на 246 мільярдів доларів. Це відповідає 59 відсоткам від загальних обсягів продажу зброї ста провідних зброярських концернів світу. Торішній показних американських оборонних підприємств на 7,2 відсотка перевищує позначку за 2017 рік, йдеться в дослідженні.

На другому місці щодо обсягів продажу озброєнь опинилися російські підприємства. Ті 10 з них, що потрапили до переліку SIPRI, реалізували озброєнь та товарів військового призначення на сукупну суму 36,2 мільярда доларів США, що на 0,4 відсотка менше порівняно з 2017 роком.

Китайські компанії у рейтинг не увійшли через брак надійної інформації щодо реальних обсягів продажу озброєнь, зазначає агентство dpa.

Щодо Європи, то до списку SIPRI увійшли 27 європейських виробників озброєнь. Упродовж 2018 року вони реалізували зброї на 102 мільярди доларів США, що на 0,7 відсотка більше порівняно з 2017 роком.

До переліку сотні найбільших виробників зброї та військової технки у світі знову потрапили чотири німецьких концерни: Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann, Thyssenkrupp и Hensoldt. Їхня частка ринку становила два відсотки, а результат продажу продукції за підсумками 2018 року зменшився на 3,8 відсотка, до 8,4 мільярда доларів. 

В оприлюдненому експертами SIPRI рейтингу український державний концерн "Укроборонпром" посів 71-е місце з продажами в 1,3 мільярда доларів.

Загальні обсяги продажу сотні найбільших оборонних концернів світу торік становили 420 мільярдів доларів, порахували в SIPRI.

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