 Siemens підписав з Єгиптом найбільший контракт за всю свою історію | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2022

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Економіка

Siemens підписав з Єгиптом найбільший контракт за всю свою історію

Siemens побудує у Єгипті дві тисяч кілометрів швидкісних залізничних шляхів та поставить понад 170 потягів. Масштабний проєкт має з'єднати 60 міст Єгипту.

Логотип Siemens

Siemens побудує в Єгипті дві тисячі кілометрів залізничних шляхів

Німецький промисловий гігант Siemens підписав контракт із урядом Єгипту на будівництво високошвидкісної залізничної мережі загальною протяжністю 2000 кілометрів. Згідно з умовами контракту, компанія Siemens Mobility, дочірня фірма конгломерату Siemens, поставить до Єгипту 41 високошвидкісний потяг, 94 регіональні потяги та 41 вантажний локомотив. Усі вони здатні будуть розвивати швидкість до 230 кілометрів на годину.

Контрактом також передбачено будівництво залізничної інфраструктури, зокрема, восьми залізничних станцій, а також надання послуг з технічного обслуговування протягом 15 наступних років, йдеться в повідомленні компанії у суботу, 28 травня. У Siemens називають цей контракт найбільшим за всю історію концерну.

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Siemens Mobility працює над реалізацією цього мегапроєкту спільно з єгипетськими будівельними компаніями Orascom Construction та The Arab Contractors. Сучасна мережа високошвидкісних залізниць, яку вже називають "Суецьким каналом на рейках", з'єднає Середземне та Червоні моря, і, зокрема, єгипетську столицю Каїр з археологічним районом Абу-Сімбел на кордоні з Суданом, а також прадавні археологічні міста у Люксорі з курортом Хургада на узбережжі Червоного моря. Загалом нові залізничні маршрути мають з'єднати близько 60 міст країни, зауважує агенція dpa. За даними Siemens Mobility, користування новою залізничною мережею буде доступним приблизно для 90 відсотків населення Єгипту.

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