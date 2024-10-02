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ПолітикаУкраїна

Сибіга: Україна готова вести діалог з поляками щодо історії

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2024 р.

Очільник МЗС України підтвердив, що планує обговорювати з польськими партнерами питання Волинської трагедії. Раніше повідомлялось, що польська сторона поставила це умовою євроінтеграції України.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в паарламенті (фото з архіву)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (фото з архіву)Фото: Andrii Nesterewnko/Ukrainian Parliament Press Office /AP/picture alliance

Україна готова обговорювати суперечливі історичні питання, в тому числі Волинську трагедію, з польськими колегами, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. - відповів очільник зовнішньополітичного відомства на запитання Радіо Свобода на полях Варшавського безпекового форуму 1 жовтня. Він анонсував розмову з польською стороною на цю тему,  але не уточнив, з ким саме має відбутися розмова. 

Візит Сибіги до Польщі

2 жовтня Андрій Сибіга провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою у форматі тет-а-тет.

"Обговорили пріоритетні оборонні потреби України, подальшу військову допомогу, запрошення України до НАТО та наш шлях до членства в ЄС. Ми також окреслили шляхи зміцнення наших добросусідських двосторонніх відносин", - розповів очільник МЗС про результати зустрічі.

У Варшаві Сибіга зустрівся також зі спікером Сейму Шимоном Головнею та спікеркою Сенату Польщі Малгожатою Кідава-Блонською.

Євроінтеграція в обмін на вирішення історичних питань?

Раніше польське видання Onet  писало, що польське МЗС розглядає варіант використати після початку піврічного головування Польщі в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля розв'язання питань ексгумації жертв Волинської трагедії.

За словами джерела видання, "головною і, в принципі, єдиною вимогою" Польщі є питання Волинської трагедії. "Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - сказав співрозмовник і запевнив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Міністра оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Україні варто висунути ультиматум: жодного вступу в ЄС без вирішення історичної суперечки навколо Волинської трагедії.

Волинська трагедія

Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин.

У 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. У ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35-100 тисяч загиблих поляків та 15-25 тисяч загиблих українців.

У 2018 році у Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів", на що критично відреагував офіційний Київ. Проблемними є і вандалізм щодо українських пам'ятників на території Польщі та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, які додатково ускладнилися повномасштабною війною.

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