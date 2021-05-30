Шість клубів АПЛ заплатять 22 мільйони фунтів за Суперлігу
Шість клубів Англійської Прем'єр-ліги добровільно погодилися сплатити 22 мільйони фунтів стерлінгів, які підуть на розвиток масового футболу. За повторну спробу створити щось на зразок Суперліги їх суворо покарають.
Під час протестів фанів "Челсі" проти Суперліги. Лондон, 20 квітня 2021 року
Шість англійських футбольних клубів, які мали бути серед співзасновників Суперліги, добровільно погодилися сплатити Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) 22 мільйони фунтів стерлінгів (31 мільйон доларів США). Про такий "жест доброї волі" з боку шести клубів - "Ліверпуля", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу", "Тоттенхема" та "Челсі" - в АПЛ повідомили у середу, 9 червня.
Окрім того, в АПЛ додали, що у разі повторної спроби цих клубів створити щось подібне Суперлізі, кожен з них буде оштрафований на 25 мільйонів фунтів. Також клуби погодилися, що у такому разі будуть додатково оштрафовані на 30 очок у клубному чемпіонаті Англії.
22 мільйони фунтів, які команди сплатять АПЛ, підуть на розвиток масового футболу, підтримку фанів та на футбольні проєкти в громадах.
Невдала спроба створити Суперлігу
На початку травня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомила, що дев'ятьом з дванадцяти клубів, які планували створили Суперлігу - включаючи шість англійських клубів - доведеться сплатити по 15 мільйонів євро благодійного внеску на розвиток юнацького футболу в Європі. Також протягом одного футбольного сезону ці клуби будуть оштрафовані на п'ять відсотків від доходу, який вони отримують в рамках розіграшів єврокубків. Крім того, цим клубам доведеться рахуватися з грошовим штрафом у розмірі 100 мільйонів євро в разі повторної їхньої участі в подібних проєктах. Три клуби - "Реал", "Барселона" й "Ювентус" - відмовилися співпрацювати з УЄФА, тож їм загрожують дисциплінарні покарання.
18 квітня 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії та Англії оголосили про створення нового європейського футбольного турніру - Суперліги. До неї увійшли іспанські "Реал", "Атлетіко", "Барселона", італійські "Мілан", "Інтер", "Ювентус", англійські "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Тоттенхем". Увійти в Суперлігу на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам. Загалом планувалася участь 20-и команд, з них 15 - клуби-засновники Суперліги і ще п'ять, які проходитимуть кваліфікацію відповідно до досягнень в національних чемпіонатах. Утім, цей проєкт наразився на жорсткий опір з боку УЄФА та уболівальників, внаслідок чого більшість клубів-засновників турніру відмовилися від планів.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Лондон - стадіон "Уемблі"
Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Уемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Уемблі". На "Уемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Мюнхен - Allianz Arena
Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Рим - Олімпійський стадіон
Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Баку - Олімпійський стадіон
Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Санкт-Петербург - Крестовський стадіон
Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Копенгаген - стадіон "Паркен"
"Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу Копенгаген та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Амстердам - "Йоган Кройф Арена"
Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Бухарест - Національний стадіон
Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Севілья - Олімпійський стадіон
Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Будапешт - "Пушкаш Арена"
Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"
До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".