Шість клубів АПЛ заплатять 22 мільйони фунтів за Суперлігу

Шість англійських футбольних клубів, які мали бути серед співзасновників Суперліги, добровільно погодилися сплатити Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) 22 мільйони фунтів стерлінгів (31 мільйон доларів США). Про такий "жест доброї волі" з боку шести клубів - "Ліверпуля", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу", "Тоттенхема" та "Челсі" - в АПЛ повідомили у середу, 9 червня.

Окрім того, в АПЛ додали, що у разі повторної спроби цих клубів створити щось подібне Суперлізі, кожен з них буде оштрафований на 25 мільйонів фунтів. Також клуби погодилися, що у такому разі будуть додатково оштрафовані на 30 очок у клубному чемпіонаті Англії.

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22 мільйони фунтів, які команди сплатять АПЛ, підуть на розвиток масового футболу, підтримку фанів та на футбольні проєкти в громадах.

Невдала спроба створити Суперлігу

На початку травня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомила, що дев'ятьом з дванадцяти клубів, які планували створили Суперлігу - включаючи шість англійських клубів - доведеться сплатити по 15 мільйонів євро благодійного внеску на розвиток юнацького футболу в Європі. Також протягом одного футбольного сезону ці клуби будуть оштрафовані на п'ять відсотків від доходу, який вони отримують в рамках розіграшів єврокубків. Крім того, цим клубам доведеться рахуватися з грошовим штрафом у розмірі 100 мільйонів євро в разі повторної їхньої участі в подібних проєктах. Три клуби - "Реал", "Барселона" й "Ювентус" - відмовилися співпрацювати з УЄФА, тож їм загрожують дисциплінарні покарання.

18 квітня 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії та Англії оголосили про створення нового європейського футбольного турніру - Суперліги. До неї увійшли іспанські "Реал", "Атлетіко", "Барселона", італійські "Мілан", "Інтер", "Ювентус", англійські "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Тоттенхем". Увійти в Суперлігу на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам. Загалом планувалася участь 20-и команд, з них 15 - клуби-засновники Суперліги і ще п'ять, які проходитимуть кваліфікацію відповідно до досягнень в національних чемпіонатах. Утім, цей проєкт наразився на жорсткий опір з боку УЄФА та уболівальників, внаслідок чого більшість клубів-засновників турніру відмовилися від планів.