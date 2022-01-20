Що зміниться на європейському ринку газу у 2022 році? (фотогалерея)

Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

Болгарія чекає на газ з Азербайджану

Через пандемію та комерційні прорахунки затягнувся проєкт ICGB: інтерконектор, що з'єднує Болгарію з Грецією та газопроводом TAP, хотіли ввести в дію ще до кінця 2020 року. Тепер у Софії сподіваються, що він запрацює на початку нового опалювального сезону, щоб можна було нарешті отримувати в повному обсязі законтрактований в Азербайджану газ і менше залежати від "Турецького потоку" "Газпрому".