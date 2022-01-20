Що зміниться на європейському ринку газу у 2022 році? (фотогалерея)

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На газову галузь у 2020 році чекають важливі події та рішення. Галерея DW - про газопроводи "Північний потік-2", Baltic Pipe та EastMed, а також про постачання газу до Німеччини, Польщі, Болгарії й Туреччини.
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У січні з Росії до ЄС через України транспортували уп'ятеро менше газу, ніж 2019 року. Голова Оператора ГТС вважає, що Росія таким чином тисне на Євросоюз, аби там дозволили запустити "Північний потік-2".
Попри напружені німецько-російські відносини, більшість громадян Німеччини підтримують введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".
Берлін підтвердив домовленості з Вашингтоном щодо "Північного потоку-2", заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, у разі вторгнення РФ в Україну роботу газопроводу буде призупинено.
"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи, заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.