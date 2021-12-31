Що чекає на Євросоюз 2022 року?

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) - лікарка за фахом - застерігає, що 2022 року на Європу чекає випробування, яке нічим не поступається нинішній четвертій хвилі пандемії COVID-19. "Перед нами постає нова загроза - омікрон-варіант", - зазначає фон дер Ляєн. Ключова відповідь на цей виклик - щеплення якомога більшої кількості людей. ЄС вже уклав нові контракти з виробниками вакцин.

Замовлення через Брюссель

2021 року Єврокомісія замовила для всіх жителів спільноти близько мільярда доз. Ще близько 350 мільйонів були передані біднішим країнам в рамках ініціативи Cоvax під егідою ООН. 2022 року ЄС продовжить закупівлю вакцин. Голова Єврокомісії обіцяє підтримувати створення потужностей з виробництва вакцин у країнах третього світу, зокрема в Африці. "Ми будемо докладати ще більше зусиль на підтримку Африки, де показники вакцинації є найнижчими", - пообіцяла фон дер Ляєн напередодні Нового року. Вона підтримала оголошену ВООЗ мету до середини 2022 року вакцинувати 70 відсотків населення планети.

Показники у деяких країнах ЄС занизькі

На початку 2021 року Брюссель зазнав чимало критики через повільні поставки вакцин, замовлених централізовано від імені всіх країн ЄС. Згодом ситуація покращилася. Влітку життя виглядало цілком нормальним - пляжний відпочинок, нічне життя, відкриті школи і відносна безтурботність. Однак рівень вакцинації у ЄС виявився подекуди недостатнім, аби уникнути наприкінці осені сплеску захворюваності і переповнених лікарень у низці регіонів. У Євросоюзі спостерігаються великі контрасти щодо вакцинації: якщо, скажімо, на Мальті вакциновані 82 відсотка жителів, то у Болгарії - лише 26.

Ще одна проблема - плутанина у карантинних обмеженнях. Кожна країна ЄС ухвалює інші умови в'їзду - різні види тестів, довідок і анкет, в яких подорожнім часто важко розібратись. Єдине досягнення Брюсселя: вдалося схвалити "корона-паспорт ЄС" з уніфікованою інформацією про вакцинацію, що дозволяє не закривати кордони всередині спільноти, як це було у першу хвилю.

"Давайте сподіватися на найкраще, а готуватися до найгіршого" - таке гасло запропонувала на 2022 рік Урсула фон дер Ляєн

Обов'язкова вакцинація у ЄС?

Уряд Австрії планує запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19, у Німеччині тривають дискусії щодо такого обов'язку. У таких країнах як Греція та Італія обов'язкова вакцинація вже поширюється на низку соціально значущих професій. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що дискусія про обов'язкову вакцинацію "доречна і потрібна". На початку 2022 року міністри охорони здоров'я ЄС зустрінуться, аби обговорити питання спільних підходів до обов'язкової вакцинації. Адже країни, які зрештою зроблять вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх або для широких верств населення, можуть зрештою поставити питання, чи пускати на свою територію невакцинованих людей з інших країн ЄС. "Давайте сподіватися на найкраще, а готуватися до найгіршого" - таке гасло запропонувала на 2022 рік Урсула фон дер Ляєн.

Відбудова і правова держава

Євросоюз 2022 року докладатиме зусиль для економічного відновлення на тлі пандемії. На це розрахована програма стимулювання економіки обсягом у 750 мільярдів євро. Програма фінансується за рахунок запозичень, які вперше в історії гарантовані спільно державами ЄС. Кон'юнктурна програма піде на користь особливо східним і південним країнам Євросоюзу, передовсім Італії.

Натомість Польща і Угорщина грошей поки не отримають. Брюссель не хоче переказувати кошти, доки ці країни не усунуть серйозні недоліки у сфері дотримання принципів правової держави. Будапешт і Варшава ігнорують заклики Євросоюзу поважати засадничі цінності спільноти і відмовитися від утисків свободи слова та від тиску на правосуддя. Не виключено, що 2022 року це протистояння лише загостриться через те, що пішла на пенсію канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Принаймні цього очікує, зокрема, угорський прем'єр Віктор Орбан. "Ера двозначності, завуальованості і нерішучості відходить у минуле разом з Меркель. Ми готуємося до битви з відкритим забралом", - сказав Орбан, коментуючи зміну влади у Берліні.

Визначний момент для Макрона

2022 року всі погляди будуть скеровані на Францію. У квітні президент Еммануель Макрон боротиметься за переобрання на посаду глави держави. Водночас Франція головуватиме у Раді ЄС. У протистоянні з євроскептичними правими політиками у себе на батьківщині Макрон робить ставку на тіснішу євроінтеграцію. Його проєктом престижу є обіцянка зробити Європейський Союз сильнішим на міжнародній арені. На "стратегічному саміті" навесні французький президент хоче переконати колег з 26 інших країн ЄС у необхідності спільного підходу у відносинах з такими ключовими гравцями як Китай, США і Росія.

Макрон сподівається, що новий німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) буде більш рішучим у питаннях європейської інтеграції, ніж його попередниця Ангела Меркель. Першим великим випробуванням для Франції, яка з січня на півроку перебере головування у ЄС, може стати військове вторгнення Росії до України, якого деякі оглядачі не виключають вже на початку року.Як відреагують на такий розвиток подій ЄС і НАТО? На тлі цього Польща і країни Балтії вимагають додаткового захисту.

Еммануель Макрон розраховує у європейських питаннях на підтримку нового німецького кандера Олафа Шольца

Драма без кінця: міграційне питання

Тема міграції і надання притулку біженцям вже традиційно є предметом палких дискусій в ЄС. "Гарячими точками" міграції на даний момент, крім кордону Білорусі і Польщі, залишається Середземномор'я. 2021 року у цьому питанні не вдалося нічого зробити. Чи будуть зрушення 2022-го? Відгороджуватися від біженців чи приймати і розподіляти їх між країнами спільноти? Ці дражливі питання залишатимуться вкрай актуальними і 2022 року.