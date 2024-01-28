Сеул заявив про новий запуск крилатих ракет Пхеньяном

КНДР випустила кілька крилатих ракет з району портового міста Сінпхо, заявили військові Південної Кореї. За кілька днів до цього Пхеньян заявляв про запуск стратегічних крилатих ракет Pulhwasal-3-31.

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет з району портового міста Сінпхо на східному узбережжі країни. Як передає агенція AFP, про це у неділю, 28 січня, заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Збройних сил Південної Кореї.

"Сьогодні о 8:00 ранку (23:00 за Гринвічем) наші військові виявили кілька невпізнаних крилатих ракет, випущених поблизу вод навколо північнокорейського району Сінпхо", - йдеться в заяві.

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У Об'єднаному комітеті начальників штабів заявили, що запуск аналізують південнокорейські та американські розвідувальні органи, а також додали, що "уважно стежать за додатковими переміщеннями та діяльністю Північної Кореї".

Цей запуск відбувся лише за кілька днів після заяви Пхеньяна про перше випробування нового покоління стратегічних крилатих ракет Pulhwasal-3-31, які північнокорейські військові випустили у бік Жовтого моря. На відміну від балістичних аналогів, випробування крилатих ракет не заборонено чинними санкціями ООН проти Пхеньяна.

До цього 14 січня військові Японії й Південної Кореї зафіксували запуск Північною Кореєю балістичної ракети.