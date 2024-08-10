Серед загиблих у Костянтинівці ідентифікували двох дітей

У п'ятницю ракета РФ влучила в супермаркет на Донеччині, серед 14 загиблих - двоє дівчаток 9 і 11 років.

Двоє дітей ідентифікували серед загиблих внаслідок удару російських військ посеред дня 9 серпня по Костянтинівці Донецької області, повідомили в офісі Генерального прокурора України.

"Станом на ранок 10 серпня 2024 року у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей - це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини", - йдеться у повідомленні. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки становить 14 осіб, поранено - 43 людини.

У прокуратурі нагадали, що війська РФ нанесли авіаудар по місту Костянтинівка, ймовірно, ракетою "Х-38", а влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін зазначив, що згодом після першого удару росіяни знову обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого було поранено ще двох цивільних.

"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни по обіді знову обстріляли Костянтинівку - цього разу зі "Смерчів" по приватному сектору. Пошкоджено шість приватних будинків і газопровід. Знову і знову змушений повторювати: евакуюйтесь", - закликав він.

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