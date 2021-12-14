Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій

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У США завершився багаторічний судовий позов за звинуваченнями в сексуальному насильстві екслікаря національної збірної з гімнастики. Сотням постраждалих виплатять 380 мільйонів доларів.
Сотні постраждалих від засудженого за сексуальні домагання колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара отримають компенсацію близько 380 мільйонів доларів. Про відповідне рішення суду Федерація гімнастики США повідомила у понеділок, 13 грудня, вказавши, що постраждалі досягли угоди з самою федерацією, Олімпійським та Паралімпійським комітетами США та їхніми страховиками.
"Федерація гімнастики США глибоко шкодує про травму і біль, яких зазнали постраждалі внаслідок дій та бездіяльності цієї організації", - заявила глава федерації Лі Лі Ленг.
58-річний Нассар відбуває де-факто довічний термін ув'язнення за численні випадки сексуального домагання та насильства щодо неповнолітніх представниць збірної США зі спортивної гімнастики. Зі звинуваченнями в сексуальному насильстві на адресу Нассара виступили сотні спортсменок, включно з олімпійськими чемпіонками з гімнастики Сімоною Байлс, Елі Рейсмен та Маккейлою Мероні. У січні 2018 року його засудили до тюремного терміну до 175 років.
Нассар визнав себе винним у 10 випадках домагань. Раніше його засудили до 60 років ув'язнення за зберігання дитячої порнографії.
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