 Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій

У США завершився багаторічний судовий позов за звинуваченнями в сексуальному насильстві екслікаря національної збірної з гімнастики. Сотням постраждалих виплатять 380 мільйонів доларів.

Олімпійські гімнастки США Сімона Байлс, Маккейла Мероні, Елі Рейсмен і Меггі Ніколс

Олімпійські гімнастки США Сімона Байлс, Маккейла Мероні, Елі Рейсмен і Меггі Ніколс

Сотні постраждалих від засудженого за сексуальні домагання колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара отримають компенсацію близько 380 мільйонів доларів. Про відповідне рішення суду Федерація гімнастики США повідомила у понеділок, 13 грудня, вказавши, що постраждалі досягли угоди з самою федерацією, Олімпійським та Паралімпійським комітетами США та їхніми страховиками.

"Федерація гімнастики США глибоко шкодує про травму і біль, яких зазнали постраждалі внаслідок дій та бездіяльності цієї організації", - заявила глава федерації Лі Лі Ленг.

Зі звинуваченнями виступили олімпійські чемпіонки

58-річний Нассар відбуває де-факто довічний термін ув'язнення за численні випадки сексуального домагання та насильства щодо неповнолітніх представниць збірної США зі спортивної гімнастики. Зі звинуваченнями в сексуальному насильстві на адресу Нассара виступили сотні спортсменок, включно з  олімпійськими чемпіонками з гімнастики Сімоною Байлс, Елі Рейсмен та Маккейлою Мероні. У січні 2018 року його засудили до тюремного терміну до 175 років.

Нассар визнав себе винним у 10 випадках домагань. Раніше його засудили до 60 років ув'язнення за зберігання дитячої порнографії.

Читайте також: ООН: Сотням мільйонів жінок у світі не належать їхні власні тіла

Дивитись відео 05:15

"Мені було дуже соромно, що мене зґвалтували" (25.11.2020)

Реклама

Докладно

Автомобіль патрульної поліції України у Києві

Звільнення Гогілашвілі: як не допустити повторення історії

Олександр Гогілашвілі опинився в центрі гучного скандалу після конфлікту зі своїми підлеглими на блокпості на Донеччині.  

На Китай припадає лише один відсоток експорту Литви

Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю

Мало яка країна так затято протистоїть тиску Китаю як Литва. Чому вона це робить?  