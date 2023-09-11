Серб Джокович обіграв росіянина Медведєва у фіналі US Open

Сербський тенісист, друга ракетка світу Новак Джокович вчетверте у своїй кар'єрі переміг на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) у чоловічому одиночному розряді. У фінальному матчі, який відбувся ввечері у неділю, 10 вересня, у Нью-Йорку, він у трьох сетах здолав російського тенісиста, третю ракетку світу Данила Медведєва - 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким чином серб взяв реванш у росіянина, який два роки тому переміг його у фіналі US Open. 36-річний Джокович завдяки цій перемозі зрівнявся з австралійкою Маргарет Корт за кількістю виграних турнірів серії Grand Slam - це став його 24-й "великий шолом" у кар'єрі. "Очевидно, що це означає для мене цілий світ, - сказав Джокович під час церемонії нагородження. - Я дійсно проживаю свою дитячу мрію. Увійти в історію цього виду спорту - це щось справді надзвичайне, це важко описати словами".

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Серб також став найстаршим тенісистом, який перемагав на US Open. Раніше цього року він встановив аналогічне досягнення на Відкритому чемпіонаті Франції. У нинішньому сезоні Новак Джокович переміг на трьох турнірах Grand Slam з чотирьох можливих - лише у фіналі Вімблдона він поступився іспанцеві Карлосу Алькарасу. Такий успіх підкорився йому вже вчетверте за кар'єру (до цього в 2011, 2015 і 2021 роках) - це теж абсолютний рекорд у чоловічому тенісі.

Завдяки цій перемозі з понеділка, 11 вересня, Джокович підніметься на першу сходинку у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), змістивши Карлоса Алькараса на другу позицію.

Напередодні, 9 вересня, у фіналі US Open у жіночому одиночному розряді перемогла 19-річна американська тенісистка Коко Гауфф, яка у трьох сетах здолала білоруську тенісистку Аріну Соболенко - 2:6, 6:3, 6:2.