Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом

Вайомінг став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, повідомила посолка України в США Оксана Маркарова. Там проголосили листопад місяцем пам'яті жертв.

Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомила ввечері неділі, 13 листопада, посолка України в США Оксана Маркарова.

"Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною. Дякую українській громаді у всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам'яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", - написала дипломатка у Facebook.

Також, за її словами, у Вайомінгу проголосили листопад місяцем пам'яті жертв Голодомору. "Традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це 25 листопада. Запрошую усіх приєднатись у цей день до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, яка відбудеться у Вашингтоні", - зазначила Маркарова.

Вайомінг став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, додала посолка.

Голодомор визнали геноцидом 29 країн світу

У жовтні Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, у якій визнала Голодомор 1932-33 років актом геноциду, метою якого було "зруйнувати основи української нації, мови та культури". ПАРЄ заохотила парламенти держав-членів РЄ та інші парламенти, які ще досі не зробили цього, наслідувати її приклад. Нині Голодомор визнали геноцидом 29 країн світу, а також ЄС.

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор в Україні заговорили вже після розвалу Радянського Союзу.