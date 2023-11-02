Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом

Штати Вашингтон, Мериленд і Аризона долучились до визнання Голодомору геноцидом українців, повідомила посолка України в США. Там проголосили листопад місяцем пам‘яті жертв.

Ще три американські штати - Вашингтон, Мериленд і Аризона визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомила ввечері середи, 1 листопада, посолка України в США Оксана Маркарова.

За її словами, там проголосили листопад місяцем пам‘яті жертв Голодомору. "Дякую губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Мериленду Весу Муру, губернатору Арізони Кеті Хобс за солідарність з Україною", - написала дипломатка у Facebook.

Маркарова нагадала, що вже 31 штат Америки видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом. Посольство України в США спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу, зазначила посолка.

Голодомор визнали геноцидом 29 країн світу

У жовтні Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, у якій визнала Голодомор 1932-33 років актом геноциду, метою якого було "зруйнувати основи української нації, мови та культури". ПАРЄ заохотила парламенти держав-членів РЄ та інші парламенти, які ще досі не зробили цього, наслідувати її приклад. Наразі Голодомор визнали геноцидом 29 країн світу, а також ЄС.

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор в Україні заговорили вже після розвалу Радянського Союзу.