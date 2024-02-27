СБУ завершила розслідування про знищення "Мрії"

Слідчі зібрали докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов" - гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки, повідомили в СБУ. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Служба безпеки України (СБУ) заявила про завершення слідства у справі знищення найбільшого у світі літака АН-225 "Мрія". Як повідомила в вівторок, 27 січня, пресслужба СБУ, слідчі зібрали докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов" - гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.

"Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія". Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду", - заявили в СБУ.

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За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Для цього у період з січня по лютий 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта, повідомили в СБУ. На підставі зібраних доказів фігурантам інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

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"Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми", - повідомили в СБУ. Розслідування проводили за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру російському генералу, якого українські слідчі вважають причетним до знищення українського літака АН-225 "Мрія".

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зазнав руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Внаслідок обстрілів та пожежі була фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.