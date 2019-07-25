 СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2021

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Новини

СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести

Викритий українською спецслужбою житель Херсонської області входить в агентурний апарат ФСБ РФ і так званого "МДБ ЛНР", стверджують у Службі безпеки України.

СБУ

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що їй вдалося викрити жителя Херсонської області, який входить в агентурний апарат ФСБ РФ і так званого "МДБ ЛНР". Про це в суботу, 23 січня, повідомила пресслужба СБУ.

Як повідомляє відомство, в рамках розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що в січні 2021 року через закритий канал зв'язку цей агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого "тарифного Майдану".

Також СБУ було задокументовано, що "за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір інформації про кризові явища в соціально-економічній сфері". "За задумом російських спецслужб, це мало сформувати стійкий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово окупованим Кримом регіоні, а згодом - поширитися і всією країною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в лютому 2020 року під час перебування в Сімферополі за завданням кураторів цей мешканець Херсонщини провів зустрічі з так званими чиновниками "влади АРК", зокрема з так званим главою "Республіки Крим" Сергієм Аксьоновим, запевняють у СБУ.

"Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання в АРК і розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України", - додали у відомстві.

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Крім того, під час перебування в Луганську в травні 2020 року цей громадянин був завербований представником так званої "МДБ ЛНР" і отримав псевдонім "Джигурда". Наразі триває досудове слідство. Затриманому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, йдеться в повідомленні спецслужби.

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