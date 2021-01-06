На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили у середу, 6 січня, про підозру в перевищенні службових повноважень слідчому Служби безпеки України у Львівській області. Згідно з оприлюдненими на Facebook-сторінці ДБР даними, ця особа обіймає посаду слідчого в особливо важливих справах одного з відділень слідчого відділу Управління СБУ на Львівщині.

Цьому співробітнику СБУ закидають, що він незаконно передав підозрюваному виробів з золота та срібла вагою понад 24 кілограми, котрі були вилучені в даного підозрюваного в листопаді 2018 року в міжнародному аеропорту "Львів". "Слідчий достовірно знав, що ухвалою районного суду Львова на них (коштовності. - Ред.) накладено арешт", - зазначається в повідомленні.

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У результаті громадянин, якому слідчий повернув коштовності загальною вартістю у брухті понад 8,6 мільйона гривень, розтратив їх, ідеться в повідомленні ДБР.

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Нагадаємо, у липні 2015 року за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах було затримано колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника керівника головного слідчого управління Генпрокуратури України Володимира Шапакіна. Під час обшуку у них було знайдено великі суми грошей, а також діаманти. Пізніше Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з частини майна Корнійця.