 На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів

Один зі слідчих СБУ на Львівщині передав підозрюваному усупереч закону 24 кілограми конфіскованих ювелірних виробів з золота та срібла. Державне бюро розслідувань уже повідомило слідчому про підозру.

Ukraine | National Bureau of Investigations

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили у середу, 6 січня, про підозру в перевищенні службових повноважень слідчому Служби безпеки України у Львівській області. Згідно з оприлюдненими на Facebook-сторінці ДБР даними, ця особа обіймає посаду слідчого в особливо важливих справах одного з відділень слідчого відділу Управління СБУ на Львівщині.

Цьому співробітнику СБУ закидають, що він незаконно передав підозрюваному виробів з золота та срібла вагою понад 24 кілограми, котрі були вилучені в даного підозрюваного в листопаді 2018 року в міжнародному аеропорту "Львів". "Слідчий достовірно знав, що ухвалою районного суду Львова на них (коштовності. - Ред.) накладено арешт", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Найкращі друзі слідчих, або "Діамантові прокурори", "золоті міліціонери" і вбитий ювелір

У результаті громадянин, якому слідчий повернув коштовності загальною вартістю у брухті понад 8,6 мільйона гривень, розтратив їх, ідеться в повідомленні ДБР.

Читайте також: "Діамантовий тест" для прокуратури

Нагадаємо, у липні 2015 року за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах було затримано колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника керівника головного слідчого управління Генпрокуратури України Володимира Шапакіна. Під час обшуку у них було знайдено великі суми грошей, а також діаманти. Пізніше Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з частини майна Корнійця.  

Дивитись відео 00:47

Гігантську золоту монету в Берліні вкрала арабська мафія? (14.07.2017)

DW.COM

ГПУ: Справу "діамантових прокурорів" Шапакіна та Корнійця передали до суду

Генпрокуратура передала до суду справи щодо колишніх високопосадовців прокуратури Корнійця та Шапакіна, яких підозрюють у вимаганні хабара в особливо великих розмірах.  

Вбивство київського ювеліра Кисельова розкрите - МВС

Сергій Кисельов свідчив у справі "діамантових прокурорів", однак зв'язку його вбивства з цією справою поліція не побачила.  

Реклама

Докладно

Фотографія полярного сяйва на півдні Тасманії у Австралії

Найкращі фотографії полярного сяйва

У підбірці DW - найкрасивіші знімки північного та південного сяйва за версією блогу Capture the Atlas.  

Газогін Північний потік-2

У ФРН створюють фонд для добудови "Північного потоку-2"

Фонд має взяти на себе ризики санкцій США проти підрядників "Північного потоку-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  