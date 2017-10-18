СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС

Служба безпеки України (СБУ) у понеділок, 9 серпня, заявила про блокування контрабандного каналу переправлення наркотиків із Латинської Америки до Євросоюзу. Повідомляється, що під час спецоперації в Одесі було затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

У зловмисників вилучили майже 60 кілограмів кокаїну, які, кажуть у спецслужбі, на "чорному ринку" коштують до 10 мільйонів доларів США. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій "Ндрангета", повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний товар вони приховали у вантажному контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду вантажу у морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

Співорганізатора наркотрафіку затримали біля порту. Водночас на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання, які планували "зустріти" нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

Офіс генпрокурора своєю чергою повідомив, що троє членів міжнародного злочинного угруповання - громадяни Албанії, Румунії та України - організували ввезення наркотичних засобів з Еквадору. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.