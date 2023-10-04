СБУ: Щодо представників УПЦ (МП) розпочато 68 проваджень

В СБУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці викрили більше 60 кліриків УПЦ (МП), які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за матеріалами, зібраними Службою безпеки Україні (СБУ) було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП). 14 з них - митрополити церкви, йдеться у повідомленні служби у середу, 4 жовтня.

"Серед викритих злочинів - 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресорці. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії", - повідомили у відомстві.

Двох засуджених кліриків обміняли на полонених військових

Загалом правоохоронці повідомили про підозу 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП), 19 уже отримали судові вироки. В СБУ наголошують, що двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували у російському полоні.

Як уточнюють в СБУ, один з них - настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" російським силам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта росіяни викрадали потерпілих та ув’язнювали. Суд присудив йому 12 років тюрми. Потім його разом з полоненими російськими військовими вдалося обміняти на 63 українських захисників, розповіли у відомстві.

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Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення військами РФ Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації. Він отримав сім років позбавлення волі, а потім його теж обміняли на українських захисників, які потрапили в російський полон, розповіли в СБУ.

До п'ять років тюрми було засуджено і керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині, зазначають у СБУ. Він пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України, кажуть у відомстві.

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19 кліриків позбавили громадянства України

Водночас в СБУ повідомляють, що за ініціативою служби припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП). Вони мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них - митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму, зазначили у службі

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам Російської православної церкви (РПЦ), у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

Нагадаємо, що раніше релігієзнавча експертиза, проведена згідно рішення РНБО, встановила, що УПЦ (МП) є структурним підрозділом Російської православної церкви.

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