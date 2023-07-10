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Шавката Мірзійоєва переобрали президентом Узбекистану

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Чинний глава Узбекистану Шавкат Мірзійоєв набрав 87 відсотків голосів на президентських виборах, повідомив голова ЦВК.

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Шавкат Мірзійоєв
Шавкат МірзійоєвФото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Чинного президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва переобрали на цій посаді під час дострокових виборів 9 липня. Про це повідомив на брифінгу в понеділок, 10 липня, голова ЦВК Зайніддін Нізамходжаєв.

"За попередніми даними, за Мірзійоєва віддали свої голоси 87,5 відсотка виборців із тих, хто взяв участь у голосуванні, передає слова глави ЦВК "Інтерфакс-Україна".

Заступниця голови Верховного суду Робахон Махмудова, висунута Соціал-демократичною партією Узбекистану "Адолат" ("Справедливість"), отримує 4,43 відсотка, лідер Народно-демократичної партії Улугбек Іноятов - 4,2 відсотка голосів, голова Екологічної партії Абдушукур Хамзаєв - 3,74 відсотка.

На вибори президента було зареєстровано понад 19,5 мільйона виборців Узбекистану. У виборах узяли участь 15, 6 мільйона виборців.

Мірзійоєва привітали з перемогою президент РФ Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін.

Мірзійоєв може залишатися при владі до 2037 року

Навесні в законодавство Узбекистану було внесено поправки, які передбачають продовження президентського терміну з п'яти до семи років і дали змогу 65-річному Мірзійоєєву обнулити попередні терміни на посаді глави держави. Таким чином він може залишатися при владі до 2037 року. Мірзійоєва обрали президентом Узбекистану на позачергових виборах у грудні 2016 року.

Як зазначав у бесіді з DW Темур Умаров, науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, причиною проведення дострокових виборів було бажання Мірзійоєва зміцнити свою владу. "Адміністрація президента була стурбована каракалпакськими протестами, що відбувалися в Узбекистані під час другого терміну правління Шавката Мірзійоєва. Вони (співробітники адміністрації. - Ред.) вирішили, що, поки Мірзійоєв користується певною популярністю в суспільстві, необхідно закріпити цю підтримку юридично", - пояснював експерт.

Читайте також: Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

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