 Протести у Каракалпакстані: 18 демонстрантів загинуло, сотні поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2022

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Новини

Протести у Каракалпакстані: 18 демонстрантів загинуло, сотні поранених

Узбекський парламент відтермінував голосування за поправки до конституції після заворушень у автономії Каракалпакстан. Вихідними там загинули 18 протестувальників.

Силовики у Нукусі після розгону демонстрації

Силовики у Нукусі після розгону демонстрації

18 людей було вбито і щонайменше 243 поранено під час демонстрацій у Нукусі, столиці автономної республіки

Каракалпакстан, повідомила у понеділок, 4 липня, генеральна прокуріатура Узбекистану. За даними ж Національної гвардії Узбекистану, силовики затримали 516 громадян під час розгону масових заворушень, бльшість з них вже відпустили.

Протести в Нукусі сплалахнули 1 липня через проєкт поправок до конституції Узбекистану, в рамках якого уряд пропонував виключити з основного закону країни положення про суверенітет Каракалпакстану та права його народу на відокремлення на підставі референдуму.

Наступного дня влада Узбекистану повідомила про спробу мітингувальників захопити органи державного управління. На тлі масових протестів президент країни Шавкат Мірзійоєв прибув у Нукус, де пообіцяв не міняти статті конституції, які стосуються автономії регіону.

Парламент продовжив обговорення Конституції

У понеділок законотворча палата Олій Мажлісу (нижня палата узбекського парламенту) проголосувала за продовження термінів загальнонаціонального обговорення проєкту змін до конституції до 15 липня. "Збільшення кількості поданих пропозицій обумовлює необхідність продовження терміну всенародного обговорення", - цитує рішення парламенту "Інтерфакс".

Разом із тим в Каракалпакстані, найбільшому за площею регіоні Узбекистану, до 2 серпня зберігається надзвичайний стан, запроваджений указом президента Мірзійоєва і схвалений парламентом. 

Республіка Каракалпакстан із населеням близько двох мільйонів людей в 1930-х роках входила до складу РРФСР як область, але пізніше була включена до складу Узбекської РСР вже як автономна республіка. Після проголошення незалежності Узбекистану увійшла до його на підставі договору про автономію.

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