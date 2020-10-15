Садир Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану

На дострокових виборах президента Киргизстану, що відбулися в неділю, 10 січня, за попередніми даними, перемагає Садир Жапаров. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни, після опрацювання 90,5 відсотка бюлетенів Садир Жапаров набирає 79,3 відсотка голосів. На другому місці - опозиційний кандидат Адахан Мадумаров з 6,58 відсотка, а третім з 2,28 відсотка голосів іде Бабіржан Тольбаєв.

Як повідомили в ЦВК країни, участь у виборах президента Киргизстану взяло близько 1,28 мільйона громадян, які мають право голосу. На пост президента Киргизстану на виборах претендували 17 кандидатів. Виборчі дільниці працювали з 08:00 (04:00 за київським часом. - Ред.) до 20:00 за місцевим часом.

Жапаров прийшов до влади в Киргизстані після жовтневих протестів проти підсумків парламентських виборів, що згодом переросли в заворушення. Для участі у виборах президента 14 листопада він склав повноваження тимчасово виконувача обов'язків глави держави і припинив виконання обов'язків прем'єра.

Садир Жапаров прийшов до влади в Киргизстані після жовтневих протестів

Більшість - за президентську форму правління

Одночасно з достроковими виборами президента Киргизстану 10 січня проходив референдум з питання про форму правління в країні. За даними ЦВК, після обробки понад 90,5 відсотка бюлетенів відомо, що понад 81 відсоток виборців проголосували за президентську форму правління в Киргизстані. За парламентську республіку проголосували 10,84 відсотка виборців, "проти всіх" - 4,42 відсотка, повідомив увечері сайт ЦВК.