Садир Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану

Після опрацювання понад 90 відсотків бюлетенів на виборах президента Киргизстану лідирує Садир Жапаров з 79,3 відсотка голосів, повідомили в ЦВК країни. Опозиційний кандидат здобуває майже 6,6 відсотка голосів виборців.
На дострокових виборах президента Киргизстану, що відбулися в неділю, 10 січня, за попередніми даними, перемагає Садир Жапаров. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни, після опрацювання 90,5 відсотка бюлетенів Садир Жапаров набирає 79,3 відсотка голосів. На другому місці - опозиційний кандидат Адахан Мадумаров з 6,58 відсотка, а третім з 2,28 відсотка голосів іде Бабіржан Тольбаєв.
Як повідомили в ЦВК країни, участь у виборах президента Киргизстану взяло близько 1,28 мільйона громадян, які мають право голосу. На пост президента Киргизстану на виборах претендували 17 кандидатів. Виборчі дільниці працювали з 08:00 (04:00 за київським часом. - Ред.) до 20:00 за місцевим часом.
Жапаров прийшов до влади в Киргизстані після жовтневих протестів проти підсумків парламентських виборів, що згодом переросли в заворушення. Для участі у виборах президента 14 листопада він склав повноваження тимчасово виконувача обов'язків глави держави і припинив виконання обов'язків прем'єра.
Одночасно з достроковими виборами президента Киргизстану 10 січня проходив референдум з питання про форму правління в країні. За даними ЦВК, після обробки понад 90,5 відсотка бюлетенів відомо, що понад 81 відсоток виборців проголосували за президентську форму правління в Киргизстані. За парламентську республіку проголосували 10,84 відсотка виборців, "проти всіх" - 4,42 відсотка, повідомив увечері сайт ЦВК.
В машину експрезидента Киргизстану "стріляли бойовими кулями", повідомили в очолюваній ним партії. Сам Алмазбек Атамбаєв не постраждав.