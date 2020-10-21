 У Киргизстані призупинили проведення повторних виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2020

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Новини

У Киргизстані призупинили проведення повторних виборів

Парламент Киргизстану відклав призначені на 20 грудня повторні вибори. Новий термін ще не визначено, але голосування відбудеться не пізніше березня, каже глава країни.

Прем'єр-міністр і виконуючий обов'язки президента Киргизстану Садир Жапаров

Прем'єр-міністр і виконуючий обов'язки президента Киргизстану Садир Жапаров

Попри ухвалення парламентом Киргизстану конституційного закону, що відклав проведення повторних парламентських виборів у країні, голосування має відбутися до березня 2021 року. Про це у п'ятницю, 23 жовтня, заявив виконуючий обов'язки президента Киргизстану Садир Жапаров.

"Вибори відбудуться до березня. Парламент (цього скликання. - Ред.) не буде сидіти до червня наступного року, вчорашнім законом для проведення майбутніх реформ було взято запас до червня", - цитує Жапарова інформаційне агентство "Інтерфакс".

У Киргизстані хочуть реформувати конституцію

Повторні вибори в парламент країни було призначено 21 жовтня, але вже наступного дня законодавчий орган країни одразу у трьох читаннях ухвалив конституційний законопроєкт, який призупинив проведення голосування. Відповідно до документа, термін проведення нових виборів до парламенту буде визначено після запровадження конституційної реформи, але не пізніше червня 2021 року. Саме через це Жапаров був змушений обіцяти, що голосування відбудеться значно раніше, ніж закінчиться визначений депутатами "запас" часу.

Один з ініціаторів законопроєкта Акилбек Жапаров також заявив, що якщо до конституції не буде внесено змін, то в Киргизстані можуть відбутися дострокові вибори президента. За його припущенням, голосування на цих виборах може відбутися 10 січня чи "трохи пізніше".

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкта зазначається, що призупинення у проведенні виборів пов'язане з важкою ситуацією у країні, зниженням економічної активності, зменшенням дохідної частини бюджету, а також епідемією COVID-19.

Вибори до парламенту визнали недійсними

Парламентські вибори, які відбулися у Киргизстані 4 жовтня, були визнані недійсними через порушення під час голосування. До цього призвели мітинги опозиційних партій, що розпочалися у столиці країни Бішкеку на наступний день після проведення виборів.

У ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Жапарова призначили головою уряду. Після відставки президента країни Сооронбая Жеенбекова президентські обов'язки також поклали на Жапарова.

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