 У Киргизстані обирають президента і форму правління в країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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У Киргизстані обирають президента і форму правління в країні

За президентське крісло змагаються 17 кандидатів, серед них - нинішній в.о. президента Садир Жапаров, який прийшов до влади на тлі протестів.

Вибори у Киргизстані, архівне фото

Вибори у Киргизстані, архівне фото

У Киргизстані у неділю, 10 січня, почалися дострокові вибори президента і референдум щодо визначення форми правління в країні.

Всього в країні зареєстровані понад 3,5 мільйона виборців, серед яких понад 49,4 тисячі виборців - за кордоном. "Список виборців на дострокових виборах і список учасників референдуму ідентичні за змістом. Утім облік кількості осіб, що взяли участь у виборах і референдумі, буде вестися окремо в день голосування", - йдеться у повідомленні Центральної виборчої комісії (ЦВК) Киргизстану.

Для голосування відкрилися 2474 виборчі дільниці, з яких 48 розташовані за кордоном. Вони почали працювати у о 08:00 (4:00 за Києвом) і закриються о 20:00 (16:00 за Києвом).

За голосуванням стежитимуть понад 300 міжнародних спостерігачів з 44 країн світу, які представляють 35 міжнародних організацій.

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На цих виборах зареєстровано 18 кандидатів у президенти країни, але згодом один з них - Рашид Тагай - відмовився від участі у виборах. Серед кандидатів у президенти є колишній голова парламенту Канат Ісаєв і нинішній виконуючий обов'язки президента країни Садир Жапаров. Останній прийшов до влади під час протестів опозиції у жовтні минулого року, яка була не згодна з результатами парламентських виборів. Тоді прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту.

В момент заворушень сам Жапаров був ув'язнений за звинуваченням у захопленні заручника, але згодом його звільнили прихильники. Після цього депутати на екстреному засіданні парламенту висунули Жапарова на посаду прем'єра. Утім відповідний указ не підписав тодішній президент Сооронбай Жеенбеков. Згодом він таки подав у відставку і парламент знову затвердив Жапарова на посаді прем'єра. Потім Жапаров оголосив, що перейняв усі обов'язки президента країни, оскільки тодішній голова парламенту Канат Ісаєв також подав у відставку.

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