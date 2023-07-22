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"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Олександра Індюхова
2 год. тому

Ув'язнений експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів DW про погіршення стану здоров'я та небезпеку в грузинській тюрмі, висловив своє ставлення до Володимира Зеленського та оцінив перспективи режиму Путіна в Росії.

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Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання в Тбілісі
Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Deutsche Welle провела інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі, надіславши йому запитання, на які він відповів письмово. Поговорити з експрезидентом Грузії особисто та поставити йому уточнювальні запитання можливості немає.  

DW: Пане Саакашвілі, як ви себе почуваєте? Чи надається вам необхідна медична допомога? Чи вдалось лікарям покращити стан вашого здоров'я?

Міхеіл Саакашвілі: Що стосується стану мого здоров'я, то  вчора я двічі втрачав свідомість (відповідь надана 12 липня. - Ред.). У мене дужа слабкість, яка постійно посилюється. У мене є проблеми з важким неврологічним станом. Крім того, в мене майже повна атрофія м'язів та багато інших симптомів.

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Чи почуваєте ви себе нині в безпеці? Як до вас ставиться персонал пенітенціарної служби?

Пенітенціарна служба Грузії порушує закон, не допускаючи до мене депутатів та Дмитра Лубінця (уповноважений Верховної Ради України з прав людини. - Ред.). Звісно, я почуваюся у небезпеці. Грузинські спецслужби дуже тісно співпрацюють з росіянами, а російські танки стоять в 40-ка кілометрах від моєї в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав владу Грузії передати вас на лікування Україні або третій державі. Здається, що голоси ваших друзів в ЄС та США на вашу підтримку лунають не достатньо потужно. Чому так?

Європарламент ухвалив дуже чітку резолюцію, а також ПАРЄ, Еммануель Макрон (президент Франції. - Ред.), Майя Санду (президентка Молдови. - Ред.) вимагали мого звільнення. І я дуже вдячний президенту Володимиру Зеленському, Андрію Єрмаку (керівник Офісу президента України. - Ред.),  Дмитру Кулебі (глава МЗС України. - Ред.), Давиду Арахамії (голова парламентської фракції "Слуга народу". - Ред.), Руслану Стефанчуку (голова Верховної Ради. - Ред.), Верховній Раді та  Україні за дуже потужну та чітку позицію. Республіка Польща також дуже активна. Питання підіймалось неодноразово й у Вашингтоні на дуже високому рівні.

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Нещодавно ви заявили, що треба готуватися до звільнення Абхазії та Шида-Картлі. Ви мали на увазі, що це зробить армія Грузії? За яких обставин це реально?

Я не вважаю, що Грузії потрібні військові дії. Після поразки в Україні, яка неминуча, Росія залишить наші території. У Південній Осетії майже немає населення, а Абхазія напівпорожня. Та поки триває війна, Грузія менш захищена, ніж будь-коли.

Грузія приймає українських біженців. Водночас в Грузію приїжджають багато громадян Росії, які тікають від мобілізації. Які ризики створює для Грузії присутність великої кількості громадян РФ?

Мені дуже приємно, що українці знайшли прихисток в Грузії, а присутність росіян дуже небезпечна. Там, де росіяни, завжди проблеми.

Якби Україна та Грузія у 2008 році отримали плани дій щодо членства в НАТО, чи вдалося б уникнути війн, які Росія розпочала проти Грузії у 2008 році, а проти України - у 2014-му?

Якби ми отримали ПДЧ в Бухаресті, не було б війни. Машина війни була запущена відразу після відмови у наданні ПДЧ.

На нещодавньому саміті НАТО у Вільнюсі знов не пролунало чіткого та однозначного запрошення України в НАТО. Ви розчаровані результатом саміту?

Я вважаю Вільнюський саміт та усунення пункту щодо ПДЧ також гарантією безпеки та великим досягненням Зеленського та української дипломатії.

На відміну від України, євроатлантичні прагнення Грузії, здається, вже зовсім не на порядку денному. Ви досі вірите в те, що Грузія колись стане членом НАТО?

Грузія буде у НАТО відразу, як тільки ми усунемо проросійський уряд і російський олігарх втратить владу.

Як, на ваш погляд, виглядатиме перемога України над Росією?

Перемога України - це вихід на кордони 1991 року і зміна режиму у Москві. Путін зараз дуже розхитаний і будь-яка перемога України на фронті - конкретно вихід до моря або повернення Бахмута - прискорить його кінець.

До речі, мені подобається недипломатичний стиль Володимира Зеленського. У 2008 році тодішній президент США Джордж Буш особисто просив мене переконати на той час президента України Віктора Ющенка позитивно відгукнутися на рішення Бухареста. Ми це зробили, але це не допомогло. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба створили нову школу дипломатії для світу, і вона демонструє свою ефективність. У світі не залишилося справжніх лідерів, і Зеленський реально став лідером вільного світу - цим не можна не пишатися.

Що ви хочете сказати українському та грузинському народам?

Половину мого свідомого життя я прожив в Україні. Я не розділяю для себе Україну та Грузію. Й Грузія без України не матиме майбутнього. І в нас обох (України та Грузії. - Ред.) велике майбутнє. Я у цьому глибоко переконаний.

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