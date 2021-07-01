Ринок землі: в Україні з 1 липня уклали дві тисячі угод купівлі-продажу землі

В Україні уклали дві тисячі угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення після старту ринку 1 липня. Ідеться про угоди щодо ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3,27 тисячі гектарів, повідомляє у понеділок, 26 липня, міністерство аграрної політики і продовольства України.

Читайте також: Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії

За кількістю укладених договорів лідирують Полтавська та Харківська області з сумарною площею проданих земель 587,4 та 414,1 га відповідно, зазначається на сайті відомства.

Мінагрополітики додає, що від початку запуску земельного ринку від нотаріусів надійшло 4,61 тисячі заявок на доступ до Державного земельного кадастру з метою онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок. З них 4,09 тисячі заявок погоджені, 0,05 тисячі перебувають у черзі на розгляд, 0,53 тисячі відмовлено в доступі.

Читайте також: Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні

Нагадаємо, ринок землі сільськогосподарського призначення запрацював в Україні 1 липня. В рамках першого етапу земельної реформи передбачається, що купувати та продавати земельні ділянки можуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати в розпорядженні не більше ніж 100 гектарів.

З 1 січня 2024 року право купувати землю сільгосппризначення вже отримають юридичні особи, створені відповідно до українського законодавства і засновані громадянами України. При цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тисяч гектарів.

Читайте також: Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати українцям