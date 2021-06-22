Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео)

Держгеокадастр намагається переконати селян та фермерів, що в 2020-2021 роках був проведений повноцінний аудит земель, принаймні було визначено, яка земля перебуває в державній, а яка - в приватній власності. З урядових кабінетів також лунають обіцянки вирішити проблеми, які виникатимуть в актуальному режимі. У Верховній раді, яка за два роки ухвалила купу земельних законів, теж обіцяли оперативно реагувати у разі необхідності ухвалити законодавчі зміни. Утім, українські фермери не вірять в успіх реформи земельного ринку та бояться втрати підвалини свого існування.



