 Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео)

1 липня землевласники України отримають можливість продавати свої земельні паї. Відкриття ринку не викликає захвату у фермерів, які прогнозують хаос та "земельні війни". Чи виправдані такі побоювання?

Фермери зізнаються, що до кінця не розуміють заплановану земельну реформу

Фермери зізнаються, що до кінця не розуміють заплановану земельну реформу

Держгеокадастр намагається переконати селян та фермерів, що в 2020-2021 роках був проведений повноцінний аудит земель, принаймні було визначено, яка земля перебуває в державній, а яка - в приватній власності. З урядових кабінетів також лунають обіцянки вирішити проблеми, які виникатимуть в актуальному режимі. У Верховній раді, яка за два роки ухвалила купу земельних законів, теж обіцяли оперативно реагувати у разі необхідності ухвалити законодавчі зміни. Утім, українські фермери не вірять в успіх реформи земельного ринку та бояться втрати підвалини свого існування. 


 

DW.COM

Як розкрадають землю в Україні (відео)

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.  

Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці.  

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільгоспземлі - це німецький рецепт збереження національних земельних ресурсів. Як це працює на практиці, Михайло Малий дізнавався у німецьких фермерів.  

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.  

"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.  

Також за темою

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (22.06.2021) 22.06.2021

1 липня землевласники України отримають можливість продати свої земельні паї. Фізичні особи зможуть купити по 100 гектарів. Відкриття ринку не викликає захвату у дрібних та середніх фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?

Ukrainische Nationalbank zum neuen 1000 Hrywnja Geldschein

Заплати шість тисяч гривень: влада готує сюрприз селянам 06.07.2020

Народні депутати зі "Слуги народу" та групи "Довіра" придумали новий податок, який ляже на плечі дрібних фермерів. Пересічний власник паю платитиме шість тисяч гривень на рік. Ініціативу підтримує великий агробізнес.

Ukraine Landwirtschaft Weizenernte

Скасування мораторію на продаж землі: чи виживе український фермер 11.10.2019

В Україні готуються до зняття мораторію на продаж землі. У Верховній Раді вже зареєстровано урядовий законопроект. В Асоціації фермерів застерігають перед негативними наслідками.

Реклама

Докладно

Фермери зізнаються, що до кінця не розуміють заплановану земельну реформу

Продаж землі: фермери проти реформи? (відео)

Відкриття ринку землі 1 липня не викликає захвату у фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?  

Уве Зеелер, 1966 рік

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

Висловлювання Франца Беккенбауера, Отто Регаґеля, Берті Фоґтса та інших німецьких футбольних зірок.  