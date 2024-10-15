Рютте: НАТО продовжить підтримку України всупереч Путіну

"Ми робитимемо те, що необхідно, щоб гарантувати, що Путін не доб'ється свого", - заявив генсек Альянсу під час візиту до штаб-квартири місії з підтримки України.

Північноатлантичний альянс (НАТО) не залякають російські погрози, і він продовжить надавати підтримку Україні, яка захищається від вторгнення РФ. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 жовтня під час свого першого візиту на цій посаді до штаб-квартири місії з підтримки України в німецькому Вісбадені (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU).

"Наше послання полягає в тому, що ми продовжимо робити те, що потрібно, щоб гарантувати, що Путін не доб'ється свого, що Україна переможе", - заявив Рютте у розмові з агентством Reuters і німецькою громадсько-правовою медіакомпанією Hessischer Rundfunk.

Reuters зазначає, що заяви генсека про непохитність підтримки України багато хто розглядає в контексті можливого обрання президентом США Дональда Трампа, який неодноразово критикував європейських союзників по НАТО.

Нова місія НАТО з підтримки України - NSATU

Як зазначає Hessischer Rundfunk, новий штаб NSATU складатиметься з 330 військовослужбовців, а Reuters пише, що в місії, розміщеній на території американської військової бази, будуть залучені 700 співробітників, включно з військовими НАТО, дислокованими в штаб-квартирі Альянсу в Бельгії, та персоналом логістичних хабів у Польщі й Румунії.

Коли саме штаб NSATU почне свою роботу, поки невідомо. До його завдань входитиме зокрема координація поставок зброї Україні та навчання українських військових.