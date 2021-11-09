Розстріли на Майдані: ДБР оголосила нові підозри дев'ятьом силовикам-втікачам

Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 9 листопада, повідомило про нові підозри в злочинах, пов'язаних із розгоном і розстрілами активістів Майдану 18-20 лютого 2014 року, дев'ятьом силовикам часів президентства Віктора Януковича. Усі вони, як і експрезидент України, уже багато років знаходяться в розшуку, тому правоохоронці відправили їм підозри на останні відомі поштові адреси.

У своїх повідомленнях ДБР та Офіс генерального прокурора не називають імен підозрюваних, проте перелічують посади. З огляду на це мова йде про колишніх міністра оборони Павла Лєбєдєва, голову Служби безпеки України Олександра Якименка, його першого заступника - керівника Антитерористичного центру Володимира Тоцького, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка, командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, виконувача обов'язків начальника столичної міліції Валерія Мазана, його заступника Петра Федчука, а також командира київського “Беркуту” Сергія Кусюка.

ДБР називає екссиловиків "організованою злочинною групою", яка мала на меті припинення протестів в центрі Києва. Минулого тижня ДБР та Офіс генпрокурора виписали підозру Януковичу в керівництві нею.

Віктор Янукович, на думку ДБР, стояв на чолі злочинної групи.

Нові епізоди в справі Майдану

Правоохоронці інкримінують Януковичу, Захарченку, Мазану та Кусюку організацію терористичного акту проти так званої "мирної ходи" мітингувальників до Верховної Ради України 18 лютого 2014 року. ДБР та Офіс генпрокурора не пояснюють, що саме з подій того ранку вони розцінюють як теракт, однак зазначають, що в результаті нього загинули четверо громадян, а ще десятеро отримали поранення.

Окрім цього правоохоронці інкримінують силовикам перевищення владних повноважень через використання міліціонерами та військовими зброї і спецзасобів для розгону мітингувальників. Усім підозрюваним також закидають незаконне перешкоджання мирним зібранням, умисні вбивства, замахи на вбивства та заподіяння активістам тяжких тілесних ушкоджень. Офіс генпрокурора стверджує, що від дій групи загинули 67 громадян, отримали травми 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці.

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook у вівторок пояснила: досі ДБР змогла підтвердити причетність підозрюваних до 468 епізодів подій 18-20 лютого 2014 року, а нині інкримінує їм загалом 1019 епізодів.

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Заочне розслідування за новими правилами

ДБР розслідує справу проти Януковича та силовиків за їх відсутності. Це стало можливим після того як в квітні Рада спростила заочне судочинство - для нього більше не потрібен розшук підозрюваного через Інтерпол. Нагадаємо, міжнародна організація відмовляється вносити Януковича та колишніх міліціонерів у свої розшукові списки через ймовірність їхнього політичного переслідування.

Віктора Януковича вже один раз засудили заочно - в 2019 році його визнали винним у держзраді та призначили покарання у 13 років позбавлення волі. Захисники експрезидента обурюється новими змінами до правил заочного судочинства, ухваленими, на їх думку саме під їх клієнта. Вони відкидають підозри ДБР і стверджують, що злочини на Майдані вчиняли саме протестувальники.