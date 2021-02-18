Справи Майдану: екскомандира "Беркуту" звинувачують в організації теракту

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в Харківській області повідомили про підозру щодо організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року під час Євромайдану в Києві. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП) України на своєму сайті.

За даними слідства, підозрюваний організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. "Експравоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках", - йдеться у повідомленні ОГП.

Метою цих дій, мовляв, було залякування населення та перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з майдану Незалежності до Верховної Ради для підтримки голосування депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента.

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Як відзначили в Офісі генпрокурора, такі дії колишнього командира батальйону "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивства трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 123 особам, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесні ушкодження, трьом особам.

Дивитись відео 07:39 Поділитись Вбивства на Майдані: чи вплине на хід справи повернення "ексберкутівців" (20.02.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Y2zZ Вбивства на Майдані: чи вплине на хід справи повернення "ексберкутівців" (20.02.2020)

"Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні ОГП. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

У повідомленні ОГП не вказуються ім'я підозрюваного. Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, вказаний підозрюваний - командир "Беркуту" Владислав Лукаш. Ще у жовтні 2016 року колишній "беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль, у тому числі і прізвище Лукаша.

Як повідомлялося, напередодні було винесено вирок в одній зі справ Майдану. Дарницький районний суд Києва засудив організатора групи "тітушок" Юрія Крисіна до восьми років позбавлення волі. Його визнали винним в організації і пособництві викрадення та катування киянина в січні 2014 року під час подій Євромайдану. Крисін уже відбуває покарання за напад на журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув внаслідок вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в центрі Києва.

Крім того, у червні Шевченківський райсуд Києва засудив двох екскомандирів "Беркуту" до трьох років позбавлення волі за розгін акції протесту в Києві в листопаді 2013 року. За даними прокуратури, це був перший вирок у справах Майдану, яким до покарання у вигляді реального позбавлення волі засуджено саме правоохоронців.