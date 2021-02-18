Справи Майдану: обвинувачуваного Крисіна засудили до восьми років

Суд у Києві засудив Юрія Крисіна за викрадення та катування людини під час подій Євромайдану. Він уже відбуває покарання за причетність до вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
Дарницький районний суд Києва засудив організатора групи "тітушок" Юрія Крисіна до восьми років позбавлення волі. У четвер, 23 вересня, суд визнав Крисіна винним у організації і пособництві викрадення та катування киянина в січні 2014 року під час подій Євромайдану, йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора (ОГП) України.
"У суді доведено, що обвинувачений був організатором групи так званих "тітушок", які були залучені для протидії мирним акціям протесту", - зазначається у повідомленні. За даними слідства, "тітушки", помилково сприйнявши киянина за учасника Євромайдану, викрали його зі станції метро "Петрівка" у Києві та перевезли на свою базу поблизу метро "Бориспільська". Там чоловіка мучили та катували, вимагаючи від потерпілого надати інформацію щодо схеми організації мітингів у Києві, розподілу ролей тощо. Стосовно частини учасників цієї групи на даний час уже ухвалені обвинувальні вироки, зазначають в ОГП.
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"Рішенням суду обвинуваченого визнано винним у підбуренні та пособництві катуванню (...) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 років. Водночас, з урахуванням попереднього вироку Київського апеляційного суду, яким його визнано винним у вчиненні хуліганства групою осіб із застосуванням зброї стосовно журналіста В'ячеслава Веремія, судом остаточно призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 8 років", - йдеться у повідомленні ОГП.
Цим рішенням суду частково задоволено цивільний позов потерпілого. Вирок поки не набув законної сили.
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В ОГП також вказують, що у даному кримінальному провадженні Крисіна також обвинувачували у протидії мирним акціям протесту, викраденні людини, а також у вчиненні хуліганства, однак раніше суд у зв’язку зі сплином строків давності ухвалив рішення про закриття провадження в цій частині.
Нагадаємо, Юрій Крисін проходить у кількох кримінальних провадженнях. Його називають координатором "тітушок", які перешкоджали акціям протесту на початку 2014 року, а також закидають викрадення і катування людей.
Крисіна обвинувачували у нападі на журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув внаслідок вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в центрі Києва. У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив чоловіка до чотирьох років ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Після цього Генпрокуратура оскаржила вирок суду про умовний термін покарання. Згодом Апеляційний суд Києва призначив Крисіну п'ять років позбавлення волі за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.