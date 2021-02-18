Справи Майдану: обвинувачуваного Крисіна засудили до восьми років

Дарницький районний суд Києва засудив організатора групи "тітушок" Юрія Крисіна до восьми років позбавлення волі. У четвер, 23 вересня, суд визнав Крисіна винним у організації і пособництві викрадення та катування киянина в січні 2014 року під час подій Євромайдану, йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора (ОГП) України.

"У суді доведено, що обвинувачений був організатором групи так званих "тітушок", які були залучені для протидії мирним акціям протесту", - зазначається у повідомленні. За даними слідства, "тітушки", помилково сприйнявши киянина за учасника Євромайдану, викрали його зі станції метро "Петрівка" у Києві та перевезли на свою базу поблизу метро "Бориспільська". Там чоловіка мучили та катували, вимагаючи від потерпілого надати інформацію щодо схеми організації мітингів у Києві, розподілу ролей тощо. Стосовно частини учасників цієї групи на даний час уже ухвалені обвинувальні вироки, зазначають в ОГП.

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"Рішенням суду обвинуваченого визнано винним у підбуренні та пособництві катуванню (...) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 років. Водночас, з урахуванням попереднього вироку Київського апеляційного суду, яким його визнано винним у вчиненні хуліганства групою осіб із застосуванням зброї стосовно журналіста В'ячеслава Веремія, судом остаточно призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 8 років", - йдеться у повідомленні ОГП.

Цим рішенням суду частково задоволено цивільний позов потерпілого. Вирок поки не набув законної сили.

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В ОГП також вказують, що у даному кримінальному провадженні Крисіна також обвинувачували у протидії мирним акціям протесту, викраденні людини, а також у вчиненні хуліганства, однак раніше суд у зв’язку зі сплином строків давності ухвалив рішення про закриття провадження в цій частині.

Хто такий Крисін

Нагадаємо, Юрій Крисін проходить у кількох кримінальних провадженнях. Його називають координатором "тітушок", які перешкоджали акціям протесту на початку 2014 року, а також закидають викрадення і катування людей.

Крисіна обвинувачували у нападі на журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув внаслідок вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в центрі Києва. У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив чоловіка до чотирьох років ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Після цього Генпрокуратура оскаржила вирок суду про умовний термін покарання. Згодом Апеляційний суд Києва призначив Крисіну п'ять років позбавлення волі за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.