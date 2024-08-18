Російські обстріли: загиблі на Сумщині та Донеччині

Армія Росії 18 серпня завдала чергових ударів по українських областях. Є загиблі та поранені.

Внаслідок удару російською керованою авіабомбою (КАБ) по місту Білопілля в Сумській області одна людина загинула і одна отримала поранення, повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю, 18 серпня. Як зазначає обласна влада, наразі проводять рятувальні роботи, під завалами можуть бути ще люди.

Російські війська також завдавали ударів по місту Мирноград на Донеччині. Внаслідок артилерійських обстрілів там загинули двоє людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Також він повідомив, що ввечері 18 серпня внаслідок обстрілу селища Розлив Великоновосілківської громади Донецької області загинув 25-річний чоловік, ще одна людина поранена.

Під інтенсивним вогнем росіян 18 серпня перебували дві громади Нікопольщини у Дніпропетровській області. Там пошкоджені підприємство та приватні будинки, повідомив глава ОВА Сергій Лисак. "Протягом дня Нікопольщина знаходилася під ворожими ударами. Агресор зосередився на райцентрі, Марганецькій та Мирівській громадах. Гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак", - написав Лисак у Telegram.

Також вранці 18 серпня, російська армія обстріляла Куп'янськ, що на Харківщині, та поранила 52-річну жінку, повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram. За даними відомства, обстріл було здійснено із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Херсонщина: удари безпілотниками

У Херсоні російський безпілотний літальний апарат (БПЛА) завдав удару по Дніпровському району міста, повідомили у Херсонській ОВА. 61-річну жінку із вибуховою та черепно-мозковою травмою шпиталізували, 40-річний чоловік із вибуховою травмою та пораненням обличчя від госпіталізації відмовився та отримав допомогу на місці.



У селищі Кіндійка на Херсонщині роійський безпілотник атакував цивільно авто, поранення отримали п'ятеро людей, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 18 серпня 2024 року близько 17:30 військові армії РФ за допомогою БпЛА атакували селище Кіндійка. На одній з вулиць населеного пункту снаряд влучив у цивільне авто. Поранення різного ступеню отримали п'ятеро цивільних, які перебували всередині",- йдеться у дописі відомства на Facebook.

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На Київщині уламками зруйновані будинки

Російські військові у ніч на неділю, 18 серпня, завдали удару по Україні ракетами різних типів та 8-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.

За його словами, під час атаки росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М", дві північнокорейські балістичні ракети KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три крилаті ракети невстановленого типу.

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей: дві балістичні ракети KN-23, три крилаті ракети, 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136", - заявив Олещук у неділю.

У Київській області через падіння уламків збитих російських ракет зазнали руйнувань і пошкоджень 18 будинків, лінії електропередач та автомобілі, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

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