Росія атакувала ракетою багатоповерхівку в Мирнограді

Унаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Мирнограді 14 липня загинула людина, шестеро дістали поранень.

У неділю, 14 липня, російська ракета влучила в адмінбудівлю та багатоповерхівку у Мирнограді, що у Донецькій області. Внаслідок удару загинула одна людина, поранено шістьох, ще двоє перебувають під завалами. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) у Telegram. Також Філашкін повідомив про обстріл Лимана: "У Лимані відомо про 3 поранених, пошкоджено щонайменше 1 будинок і кав'ярню".

За попередніми даними Офісу генерального прокурора, росіяни вдарили по Мирнограду універсальним міжвидовим плануючим боєприпасом "Д-30СН". У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Повторний удар по Херсону: поранений рятувальник

Також під вечір 14 липня російські війська скинули з безпілотника вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у Херсоні, поранень зазнав водій. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Незадовго до цього російські військові завдали удар по околицях Херсона, внаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні. Під час гасіння пожежі рятувальниками стався повторний удар, унаслідок якого постраждав ДСНСник, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тим часом у селі Білозерка в Херсонській області 14 липня поранено 55-річного чоловіка внаслідок обстрілу, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.