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Росія заявляє про захоплення Урожайного на Донеччині

Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

Селище Урожайне у Донецькій області було деокуповане ЗСУ у серпні минулого року. Нині міністерство оборони Росії заявляє, що російські підрозділи уже проводять там зачистку і розмінування.

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Руйнування на Донеччині (ілюстративне фото)
Наслідки бойових дій в населених пунктах Донецької області (архівне фото)Фото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

У неділю, 14 липня, Росія заявляє про захоплення селища Урожайне, що на півдні Донеччини. Російське міністерство оборони повідомляє, що в Урожайне зайшли підрозділи угруповання військ "Схід". Зараз там відбуваються "зачистка та розмінування", ідеться в повідомленні МО Росії в Telegram.

Київ наразі не коментував цю інформацію, генеральний штаб Збройних сил України підтверджує лише штурм росіян неподалік Урожайного ротягом минулої доби. Водночас портал Deepstate, що є близьким до міністерства оборони в Києві, позначив цей населений пункт як такий, що окупований російськими військами.

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Селище Урожайне було окуповане Росією 7 березня 2022 року внаслідок її повномасштабного вторгнення в Україну. У серпні 2023 року  Україна деокупувала його під час контрнаступу . Нові бойові дії поблизу Урожайного почалися на початку травня цього року.

Секретна місія ЗСУ на лівому березі Дніпра в тилу армії РФ

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