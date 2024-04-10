Російська балістика вбила дитину і трьох дорослих під Одесою

Російська балістика вбила дитину і трьох дорослих під Одесою10 квітня 2024 р.
Ввечері в середу, 10 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському району.
Як повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, удару завдали балістикою, попередньо - "Іскандер-М".
"Пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч", - написав він у Telegram.
Відомо про чотирьох загиблих. Серед них - 10-річна дівчинка.
Семеро людей зазнали поранень. "Один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - написав Кіпер.
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Обстріл Харківщини забрав життя дитини та двох дорослих
Вдень в середу війська РФ обстріляли Липці Харківського району. Загинула 14-річна дівчинка та дві жінки. Госпіталізовані двоє людей: 16-річний хлопець та 33-річна аптекарка.
Орієнтовно тоді ж російський удар двома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Вовчанську Чугуївського району повністю зруйнував місцеву поліклініку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. З пораненнями госпіталізовані двоє цивільних чоловіків, один з яких - технічний працівник медичного закладу.
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