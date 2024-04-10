Російська балістика вбила дитину і трьох дорослих під Одесою

Внаслідок вечірнього ракетного удару "Іскандером-М" 10-річна дівчинка і троє дорослих загинули в Одеському районі. Поранені семеро людей, один чоловік - у вкрай важкому стані.

Ввечері в середу, 10 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському району.

Як повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, удару завдали балістикою, попередньо - "Іскандер-М".

"Пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч", - написав він у Telegram.

Відомо про чотирьох загиблих. Серед них - 10-річна дівчинка.

Семеро людей зазнали поранень. "Один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - написав Кіпер.

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Обстріл Харківщини забрав життя дитини та двох дорослих

Вдень в середу війська РФ обстріляли Липці Харківського району. Загинула 14-річна дівчинка та дві жінки. Госпіталізовані двоє людей: 16-річний хлопець та 33-річна аптекарка.

Орієнтовно тоді ж російський удар двома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Вовчанську Чугуївського району повністю зруйнував місцеву поліклініку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. З пораненнями госпіталізовані двоє цивільних чоловіків, один з яких - технічний працівник медичного закладу.

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