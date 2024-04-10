Нічна атака РФ: на півдні пошкоджені об'єкти інфраструктури

Внаслідок ракетної атаки військ РФ пошкоджене транспортне підприємство та енергооб'єкт на Одещині. На Миколаївщині дрони також поцілили у енергетичний об'єкт.

Російські війська в ніч на середу, 10 квітня, атакували Україну 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Як повідомляють у командуванні Повітряних сили ЗСУ, засоби повітряного нападу були запущені з території окупованого Росією Криму.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині", - відзвітували у ПС ЗСУ. Крім того, сили ППО 9 квітня знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими війська РФ атакували Одесу.

На Одещині і Миколаївщині зазнали пошкоджень енергооб'єкти

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, над територією регіону збили два дрони, які цілили в енергетичну інфраструктуру. Водночас ракетний удар, якого війська РФ завдали близько 5:30 ранку, зокрема із використанням балістики, був спрямований на об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури, зазначив він.

"Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали", - написав Кіпер у Telegram.

На території Миколаївщини, за даними очільника ОВА Віталія Кіма, сили ППО знищили 12 російських безпілотників. В Очакові, за попередніми даними, внаслідок збиття дрона виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. За словами Кіма, постраждалих немає.

Водночас було зафіксоване влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. На кілька годин були запроваджені аварійні відключення, тривають роботи з відновлення, повідомив Кім у Telegram.

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