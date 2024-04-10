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Нічна атака РФ: на півдні пошкоджені об'єкти інфраструктури

Анастасія Шепелева
10 квітня 2024 р.

Внаслідок ракетної атаки військ РФ пошкоджене транспортне підприємство та енергооб'єкт на Одещині. На Миколаївщині дрони також поцілили у енергетичний об'єкт.

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Рятувальники на місці влучання під час чергового удару військ РФ по Одесі, липень 2023 року
Рятувальники на місці влучання під час чергового удару військ РФ по Одесі, липень 2023 року (архівне фото)Фото: Cover-Images/IMAGO

Російські війська в ніч на середу, 10 квітня, атакували Україну 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Як повідомляють у командуванні  Повітряних сили ЗСУ, засоби повітряного нападу були запущені з території окупованого Росією Криму. 

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині", - відзвітували у ПС ЗСУ. Крім того, сили ППО 9 квітня знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими війська РФ атакували Одесу.

На Одещині і Миколаївщині зазнали пошкоджень енергооб'єкти

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, над територією регіону збили два дрони, які цілили в енергетичну інфраструктуру. Водночас ракетний удар, якого війська РФ завдали близько 5:30 ранку, зокрема із використанням балістики, був спрямований на об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури, зазначив він.

"Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали", - написав Кіпер у Telegram.

На території Миколаївщини, за даними очільника ОВА Віталія Кіма, сили ППО знищили 12 російських безпілотників. В Очакові, за попередніми даними, внаслідок збиття дрона виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. За словами Кіма, постраждалих немає.

Водночас було зафіксоване влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. На кілька годин були запроваджені аварійні відключення, тривають роботи з відновлення, повідомив Кім у Telegram.

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