 Росіяни наступають під Горлівкою - Генштаб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2022

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Новини

Росіяни наступають під Горлівкою - Генштаб

170-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 12 серпня.

Ukraine-Krieg

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України,  зокрема хроніку подій 11 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події п'ятниці, 12 серпня (час київський).

++09.50++

Російське державне інформагенство "РИА Новости" повідомляє про обстріл прикордонного села Свердликово на Курщині. Постраждалих немає

++09.40++

Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

++09.35++

Росіяни вночі завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, зазнали руйнувань домівки у приватному секторі, повідомляє мер міста Олександр Гончаренко. Інформації щодо постраждалих не надходило.

++09.30++

Внаслідок вибухів на військовому аеродромі "Саки" Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, сам аеродром скоріше за все залишився придатним для використання, йдеться у зведенні розвідки міноборони Великобританії. За даними розвідників, майже напевно було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових винищувачі Су-30.

У розвідці стверджують, що хоча початкова причина вибухів невідома, "великі грибоподібні хмари", які видно на відео очевидців, "майже напевно виникли в результаті вибуху до чотирьох відкритих складів боєприпасів". Хоча втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які РФ може використовувати у війні проти України, спроможність морської авіації флоту значно знижена, вважають у розвідці. "Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил", - йдеться у зведенні.

++09.10++

Одна цивільна людина загинула, четверо зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини Росією за добу, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, 51-річна жінка загинула у Золочівській громаді області, 23-річний чоловік зазнав поранень. Двох поранених зафіксували у Циркунах - 58-річну жінку та 62-річного чоловіка. Їх стан оцінюють як середній.

В Дергачівській громаді легких поранень зазнав 62-річний чоловік, у Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні. Крім того, росіяни вночі чотирма ракетами обстріляли Харків, дві з них вдарили в заклад освіти в Слобідському районі, ще одна влучила в Новобаварському районі, одна - в Київському. Ніхто не постраждав. Також росіяни атакували Циркуни та район між ними та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.

++08.50++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну негайно допустити експертів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), окуповану російськими військами з 4 березня.

"Я прошу обидві сторони співпрацювати з МАГАТЕ і допустити місію до Запорізької АЕС якнайшвидше", - заявив Гроссі у четвер, 11 серпня, виступаючи за допомогою відеозв'язку на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на Запорізькій АЕС. "Часу обмаль", - наголосив глава міжнародного агентства.

Читайте докладніше: Україна та РФ на Радбезі ООН звинуватили одна одну в обстрілах ЗАЕС

++08.25++

За 11 серпня на підконтрольних Києву територіях Донецької області загинули семеро мирних жителів: троє у Бахмуті, двоє в Кураховому, по одному - у Мар'їнці та в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної адміністрації Павло Кириленко.

++08.10++

Президент України Володимир Зеленський закликав військових експертів не розкривати деталей оборонних планів. "Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства і гучності заяв. Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів", - зазначив він у відеозверненні в четвер ввечері.

++08.01++

Внаслідок атаки на Марганець, Дніпропетровської області, постраждали троє людей, двоє з них - у лікарні, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. За його даними, по місту вдарили 40 реактивними снарядами - пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Також руйнувань зазнали місцевий завод, друкарня, магазин та кафе. Крім того, РФ 10 разів зі ствольної артилерії атакувала Нікополь. Попередньо без постраждалих. З "Ураганів" РФ вела обстріл по Зеленодольській громаді - ніхто не постраждав.

++07.30++

Росіянам частково вдалося просунутися на ділянці фронту Горлівка - Зайцеве, Донеччина, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Бої тривають біля селища Піски, а також біля Кодеми, де РФ перегрупували війська.

Зупинити наступ РФ ЗСУ вдалося в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина, в районах Спартака і Мар’їнки, зазначають у Генштабі.

РФ з авіації обстріляла Харківщину - біля Ртищівки і Верхнього Салтова, Донеччину - біля Залимана, Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Мар’їнки, Водяного, Вугледара та Новомихайлівки, Запорізьку область - біля Малих Щербаків, Херсонщину - біля Мирного, Осокорівки, Андріївки та Миколаївщину - поблизу Благодатного та Новогригорівки. Під вогнем важкого озброєння РФ - населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

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