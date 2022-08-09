Росіяни наступають під Горлівкою - Генштаб

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170-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 12 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 серпня.
На цій сторінці DW розповідала про події п'ятниці, 12 серпня (час київський).
++09.50++
Російське державне інформагенство "РИА Новости" повідомляє про обстріл прикордонного села Свердликово на Курщині. Постраждалих немає
++09.40++
Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
++09.35++
Росіяни вночі завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, зазнали руйнувань домівки у приватному секторі, повідомляє мер міста Олександр Гончаренко. Інформації щодо постраждалих не надходило.
++09.30++
Внаслідок вибухів на військовому аеродромі "Саки" Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, сам аеродром скоріше за все залишився придатним для використання, йдеться у зведенні розвідки міноборони Великобританії. За даними розвідників, майже напевно було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових винищувачі Су-30.
У розвідці стверджують, що хоча початкова причина вибухів невідома, "великі грибоподібні хмари", які видно на відео очевидців, "майже напевно виникли в результаті вибуху до чотирьох відкритих складів боєприпасів". Хоча втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які РФ може використовувати у війні проти України, спроможність морської авіації флоту значно знижена, вважають у розвідці. "Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил", - йдеться у зведенні.
++09.10++
Одна цивільна людина загинула, четверо зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини Росією за добу, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, 51-річна жінка загинула у Золочівській громаді області, 23-річний чоловік зазнав поранень. Двох поранених зафіксували у Циркунах - 58-річну жінку та 62-річного чоловіка. Їх стан оцінюють як середній.
В Дергачівській громаді легких поранень зазнав 62-річний чоловік, у Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні. Крім того, росіяни вночі чотирма ракетами обстріляли Харків, дві з них вдарили в заклад освіти в Слобідському районі, ще одна влучила в Новобаварському районі, одна - в Київському. Ніхто не постраждав. Також росіяни атакували Циркуни та район між ними та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.
++08.50++
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну негайно допустити експертів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), окуповану російськими військами з 4 березня.
"Я прошу обидві сторони співпрацювати з МАГАТЕ і допустити місію до Запорізької АЕС якнайшвидше", - заявив Гроссі у четвер, 11 серпня, виступаючи за допомогою відеозв'язку на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на Запорізькій АЕС. "Часу обмаль", - наголосив глава міжнародного агентства.
Читайте докладніше: Україна та РФ на Радбезі ООН звинуватили одна одну в обстрілах ЗАЕС
++08.25++
За 11 серпня на підконтрольних Києву територіях Донецької області загинули семеро мирних жителів: троє у Бахмуті, двоє в Кураховому, по одному - у Мар'їнці та в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної адміністрації Павло Кириленко.
++08.10++
Президент України Володимир Зеленський закликав військових експертів не розкривати деталей оборонних планів. "Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства і гучності заяв. Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів", - зазначив він у відеозверненні в четвер ввечері.
++08.01++
Внаслідок атаки на Марганець, Дніпропетровської області, постраждали троє людей, двоє з них - у лікарні, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. За його даними, по місту вдарили 40 реактивними снарядами - пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Також руйнувань зазнали місцевий завод, друкарня, магазин та кафе. Крім того, РФ 10 разів зі ствольної артилерії атакувала Нікополь. Попередньо без постраждалих. З "Ураганів" РФ вела обстріл по Зеленодольській громаді - ніхто не постраждав.
++07.30++
Росіянам частково вдалося просунутися на ділянці фронту Горлівка - Зайцеве, Донеччина, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Бої тривають біля селища Піски, а також біля Кодеми, де РФ перегрупували війська.
Зупинити наступ РФ ЗСУ вдалося в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина, в районах Спартака і Мар’їнки, зазначають у Генштабі.
РФ з авіації обстріляла Харківщину - біля Ртищівки і Верхнього Салтова, Донеччину - біля Залимана, Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Мар’їнки, Водяного, Вугледара та Новомихайлівки, Запорізьку область - біля Малих Щербаків, Херсонщину - біля Мирного, Осокорівки, Андріївки та Миколаївщину - поблизу Благодатного та Новогригорівки. Під вогнем важкого озброєння РФ - населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.