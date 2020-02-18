Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі не відбулося через відмову представників Росії брати в ньому участь. Як повідомляє у суботу, 19 лютого, українська делегація у ТКГ, засідання було скликане на 11 годину суботи з ініціативи ОБСЄ з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

"Така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "Нормандського формату" у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та повну відданість заходам із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - йдеться у заяві української делегації, що була оприлюднена на офіційній сторінці у Facebook.

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На думку українських представників, такі дії РФ свідчать про її "свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації", а блокування роботи ТКГ "ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України".

Україна вкотре підтверджує свою готовність до невідкладного обговорення безпекової ситуації та шляхів її деескалації у рамках ТКГ, підкреслено у заяві.

Раніше в українській делегації в ТКГ заявили, що російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні 18 лютого, яке ініціював Київ.

Напруга навколо України

Упродовж останніх днів на Донбасі різко погіршилася ситуація на тлі нарощування російських військ біля кордонів України. Київ та сепаратисти закидають одне одному ескалацію напруженості.

За останні місяці відносини між Росією та Заходом різко загострилися через концентрацію російських військ на кордонах України. Наприкінці 2021 року з'явилися повідомлення про те, що РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила війська біля України до 190 тисяч. Захід вважає, що Росія готова до нового вторгнення в Україну, і погрожує їй жорсткими санкціями у відповідь. Москва заперечує наявність таких планів та звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Ціла серія міжнародних переговорів та візитів західних політиків до Москви з метою розрядити ситуацію та досягти дипломатичного вирішення конфлікту не принесла конкретних результатів.