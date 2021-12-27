Росія є однією з основних загроз Великобританії - міністр з безпеки

Британський державний міністр з питань безпеки Деміан Гайндс назвав Росію, Китай та Іран найбільш ворожими країнами, які загрожують Великобританії. Інтерв'ю з політиком опублікувала в неділю, 26 грудня, газета The Daily Telegraph.

"Три країни, які я назвав, фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, у них потужна присутність в кіберпросторі, та вони здатні розгортати масштабні сили", - пояснив Гайндс. За його словами, ці держави також проводять інформаційні операції та беруть участь у них "безліччю різних способів". Четвертою державою, з боку якої Лондон бачить загрозу, міністр назвав Північну Корею.

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Великобританія хоче оновити законодавство для боротьби зі шпигунством

У зв'язку з цим Гайндс вказав на необхідність оновлення британського законодавства щодо протидії іноземним розвідкам. За його словами, у деяких положеннях воно застаріло майже на сотню років. Пропонований британським урядом закон про протидію державним загрозам передбачає створення нової "схеми реєстрації іноземного впливу" для боротьби зі шпигунством зарубіжних країн.

Нагадаємо, раніше глава британської розвідки MI6 Річард Мур також назвав РФ, КНР та Іран небезпечними для Великобританії країнами.

11 грудня на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки Великобританія, яка нині головує в G7, закликала "виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів".

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