У Лондоні назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФ

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес сумнівається, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення. "Україна не є членом НАТО, тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить туди солдатів, щоб кинути виклик Росії", - зауважив Уоллес у відеоінтерв'ю для журналу The Spectator, оприлюдненому в суботу, 18 грудня.

"Ми не повинні дурити людей, що могли б це зробити. Українці про це знають", - додав міністр. За словами Уоллеса, Великобританія може допомогти Україні у "нарощуванні потенціалу". При цьому загроза жорстких економічних санкцій є тією формою стримування Росії, якої Лондон буде дотримуватися з найбільшою ймовірністю, зазначив він. Одним із таких заходів, за словами глави міноборони Великобританії, може стати відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.

Стягнення військ РФ до кордонів України

Захід звинувачує Москву в ескалації конфлікту з Україною та загрозі військового вторгнення. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Москва заперечує такі наміри, натомість звинувачує Захід у озброєнні України та здійсненні маневрів біля російських кордонів.

17 грудня МЗС Росії опублікувало список вимог до НАТО, що передбачає відмову від подальшого розширення на схід та включення України до складу Альянсу, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можливо атакувати територію РФ.