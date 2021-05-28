Британські експерти виявили масштабну кампанію дезінформації в інтересах Кремля

За даними вчених з Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіффського університету, об'єктами атак прокремлівських тролів стали 32 ЗМІ з 16 країн світу.
У рамках масштабної операції впливу західні засоби масової інформації систематично піддавалися маніпуляціям для поширення пропаганди та дезінформації в інтересах Кремля. До такого висновку прийшли експерти з Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіффського університету в британському Уельсі. Витяги з їхнього дослідження наводить у понеділок, 6 вересня, на своєму сайті британська газета The Evening Standard.
На думку дослідників, розділи з коментарями на порталах цих видань були буквально окуповані прокремлівськими тролями, що прагнули маніпулювати картиною громадської думки.
Об'єктами операції впливу стали 32 ЗМІ з 16 країн світу, включаючи британські The Daily Mail, Daily Express і The Times, американські Fox News і The Washington Post, французьку Le Figaro, німецькі Der Spiegel і Die Welt, а також італійську La Stampa.
Команда експертів виявила 242 історії, в яких у відповідь на факти, що мають стосунок до Росії, були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні висловлювання. Потім, за версією дослідників, ці коментарі передавалися низці російськомовних ЗМІ, які використовували їх в якості основи для своїх публікацій з неоднозначних тем.
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Кампанія загострилася в 2018 році, впевнені британські експерти. Останнім часом у фокусі її уваги було, зокрема, виведення військ США і Великобританії з Афганістану, пишуть вони.
Дослідження вже прокоментував міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб. На його думку, "ця доповідь підкреслює загрозу для нашої демократії від дезінформації в інтернеті, підтримуваної російською державою".
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Нагадаємо, 23 лютого цього року в прес-службі Twitter Inc. повідомили, що мережа заблокувала понад 30 акаунтів, імовірно пов'язаних з Агентством інтернет-досліджень - "Ольгинською фабрикою тролів". На думку компанії, через ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.