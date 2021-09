Британські експерти виявили масштабну кампанію дезінформації в інтересах Кремля

У рамках масштабної операції впливу західні засоби масової інформації систематично піддавалися маніпуляціям для поширення пропаганди та дезінформації в інтересах Кремля. До такого висновку прийшли експерти з Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіффського університету в британському Уельсі. Витяги з їхнього дослідження наводить у понеділок, 6 вересня, на своєму сайті британська газета The Evening Standard.

На думку дослідників, розділи з коментарями на порталах цих видань були буквально окуповані прокремлівськими тролями, що прагнули маніпулювати картиною громадської думки.

Вчені: Об'єктами операції впливу стали німецькі Der Spiegel і Die Welt

Об'єктами операції впливу стали 32 ЗМІ з 16 країн світу, включаючи британські The Daily Mail, Daily Express і The Times, американські Fox News і The Washington Post, французьку Le Figaro, німецькі Der Spiegel і Die Welt, а також італійську La Stampa.

Команда експертів виявила 242 історії, в яких у відповідь на факти, що мають стосунок до Росії, були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні висловлювання. Потім, за версією дослідників, ці коментарі передавалися низці російськомовних ЗМІ, які використовували їх в якості основи для своїх публікацій з неоднозначних тем.

Кампанія загострилася в 2018 році, впевнені британські експерти. Останнім часом у фокусі її уваги було, зокрема, виведення військ США і Великобританії з Афганістану, пишуть вони.

Глава МЗС Великобританії заявив про загрозу демократії від дезінформації

Дослідження вже прокоментував міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб. На його думку, "ця доповідь підкреслює загрозу для нашої демократії від дезінформації в інтернеті, підтримуваної російською державою".

Нагадаємо, 23 лютого цього року в прес-службі Twitter Inc. повідомили, що мережа заблокувала понад 30 акаунтів, імовірно пов'язаних з Агентством інтернет-досліджень - "Ольгинською фабрикою тролів". На думку компанії, через ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.