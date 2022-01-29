Росія розширила "чорний список" представників ЄС

У відповідь на введені Євросоюзом санкції Москва розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд до Росії. Про це повідомляється на сайті російського МЗС у п'ятницю, 28 січня.

"Російська сторона, керуючись принципом взаємності та паритетності, у відповідь ухвалила рішення про розширення списку представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, у "чорному списку" опинилися насамперед керівники низки європейських приватних військових компаній (ПВК), що діють у різних регіонах світу. Також до переліку включили представників силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади деяких країн Євросоюзу, які "несуть персональну відповідальність за просування антиросійської політики та насадження заходів, що утискають законні права російськомовних мешканців та ЗМІ". Конкретних імен відомство не називає.

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ЄС жалкує про рішення Росії

Своєю чергою Європейський Союз висловив жаль з приводу рішення російської влади про заборону в'їзду до РФ невизначеної кількості представників країн-членів та інститутів ЄС. "Це рішення позбавлене правового обґрунтування та транспарентності та спричинить відповідну реакцію. Ухваливши його, Росія продовжує підживлювати клімат напруженості в Європі, замість того, щоб сприяти деескалації", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.