ЄС розширив санкції щодо РФ за підрив територіальної цілісності України

Персональні санкції Євросоюзу за підрив територіальної цілісності України застосовані проти вісьмох російських громадян.
Рада Європейського Союзу розширила список персональних санкцій проти осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. У список внесено восьмеро осіб, повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, 11 жовтня.
У санкційний список увійшли судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно окупованому Криму. "Ці люди ухвалювали упереджені рішення у політично мотивованих справах, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - повідомляється в пресрелізі ЄС.
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Під санкції, за данимиофіційного журналу ЄС, потрапили судді Андрій Долгополов, Михайло Білоусов, Віктор Можелянський та Галина Редько. Також у списку російський прокурор Євген Колпіков, співробітники Слідчого комітету РФ по "Республіці Крим" Магомед Магомедов і Володимир Терентьєв і голова Федеральної служби безпеки в Криму Леонід Михайлюк. Їм заморожуються активи в ЄС і забороняються поїздки на територію Євросоюзу.
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Нині санкції ЄС за підрив суверенітету України поширюються на 185 осіб і 48 юридичних осіб. Вперше такі обмежувальні заходи за підрив територіальної цілісності України було застосовано 17 березня 2014 року. Крім них, також діють економічні санкції ЄС - до 31 січня 2022 року, а також за анексію Криму - до 23 червня 2022 року.