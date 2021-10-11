ЄС розширив санкції щодо РФ за підрив територіальної цілісності України

Рада Європейського Союзу розширила список персональних санкцій проти осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. У список внесено восьмеро осіб, повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, 11 жовтня.

У санкційний список увійшли судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно окупованому Криму. "Ці люди ухвалювали упереджені рішення у політично мотивованих справах, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - повідомляється в пресрелізі ЄС.

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Під санкції, за данимиофіційного журналу ЄС, потрапили судді Андрій Долгополов, Михайло Білоусов, Віктор Можелянський та Галина Редько. Також у списку російський прокурор Євген Колпіков, співробітники Слідчого комітету РФ по "Республіці Крим" Магомед Магомедов і Володимир Терентьєв і голова Федеральної служби безпеки в Криму Леонід Михайлюк. Їм заморожуються активи в ЄС і забороняються поїздки на територію Євросоюзу.

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Нині санкції ЄС за підрив суверенітету України поширюються на 185 осіб і 48 юридичних осіб. Вперше такі обмежувальні заходи за підрив територіальної цілісності України було застосовано 17 березня 2014 року. Крім них, також діють економічні санкції ЄС - до 31 січня 2022 року, а також за анексію Криму - до 23 червня 2022 року.