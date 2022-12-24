Обстріл Херсона: вісім загиблих і понад пів сотні поранених

Війська РФ обстріляли за "Градів" ринок, торговельний центр і житлові будинки в центрі Херсона. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Внаслідок ударів, завданих російськими військами по центру Херсона у суботу, 24 грудня, загинули щонайменше вісім людей, ще 58 - зазнали поранень.

"Росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі - місця, де перебуває найбільше людей", - повідомив в Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Він додав, що 18 людей знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їхні життя. "Тут навіть поруч немає військових об'єктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях", - написав голова ОВА.

За словами заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, удар по місту був завданий з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше вісім людей, ще 58 - зазнали поранень Фото: Igor Burdyga/DW

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Порушення звичаїв війни і вбивство

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України).

В прокуратурі уточнили, що обстріли міста тривають, наразі вже відомо про вісьмох загиблих. "Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт", - йдеться в повідомленні обласної прокуратури в Telegram.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством Фото: Igor Burdyga/DW

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Терор заради залякування і задоволення

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по Херсону терором, зауваживши, що "світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо". "Це не військові об'єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення", - написав він в Telegram.

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по Херсону терором Фото: Igor Burdyga/DW

Атаку росіян засудила і посолка США в Україні Бріджит Брінк. "Жителі міста і так сильно постраждали, коли російські війська відключили електроенергію і воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона в Twitter.

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