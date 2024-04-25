Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині: є постраждалі

Унаслідок російського удару по Балаклії постраждали семеро людей. Обстріляно було район біля залізничного вокзалу.

Російські окупаційні війська в четвер, 25 квітня, завдали удару по Балаклії, внаслідок чого постраждало семеро жителів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, п'ятеро людей постраждали - три жінки та двоє чоловіків. Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці", - написав Синєгубов спочатку в своєму Telegram-каналі.

Згодом посадовець уточнив, що кількість поранених зросло до семи.

Нагадаємо, 25 квітня РФ обстріляла низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Також російська армія вранці четверга завдала ракетного удару по Черкаській області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.