Війська РФ обстріляли Донеччину: щонайменше четверо загиблих

Люди загинули в Удачному, Очеретиному та Курахівці через обстріли РФ. Також шестеро людей дістали поранення.

Унаслідок російських обстрілів у четвер, 25 квітня, на Донеччинізагинуло щонайменше четверо людей, ще шестеро дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Центральна частина області зранку перебуває під масованими ворожими обстрілами. Достеменно відомо про одного загиблого в Очеретиному", - написав він у Telegram.

Згодом, за словами посадовця, від обстрілів росіян загинуло ще три людини. "Під вогонь потрапило Удачне - за попередньою інформацією, росіяни ударили по селищу ракетою. Там дві людини загинули і одна поранена. Також одна людина загинула і два будинки пошкоджені у Курахівці - її ворог обстріляв зі ствольної артилерії", - повідомив Філашкін.

Крім того, за його словами, дістали поранення четверо людей у Красногорівці та одна людина у Гірнику Курахівської громади. РФ обстріляла Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади, наслідки цих обстрілів встановлюються, додав Філашкін.

Нагадаємо, що російська армія у ніч на середу, 24 квітня, обстріляла Шевченківський район Харкова ракетами, а вранці середи завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього постраждало семеро людей.