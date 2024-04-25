РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині

У Черкаській ОВА повідомили про відпрацювання ППО по швидкісній повітряній цілі і пошкодження критичної інфраструктури. Також повідомляється про шістьох постраждалих.

Російська армія вранці четверга, 25 квітня, завдала удар по Черкаській області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей", - зазначив він.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) також вранці четверга повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Черкас.

Нагадаємо, що російська армія у ніч на середу, 24 квітня, обстріляла Шевченківський район Харкова ракетами, а вранці середи завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього постраждало семеро людей.