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РФ видала трактор за нібито знищений в Україні танк Leopard

Євген Жуков | Віолетта Чайковська
52 хв. тому

Москва, розповідаючи про нібито втрати ЗСУ, наводить дані, в які не вірять навіть провоєнні російські блогери. Вони виявили, що у відео міноборони РФ за німецький "Леопард" видають трактор.

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Трактор John Deere
Трактор John DeereФото: DW/Z. Abbany

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, звітуючи 6 червня про "успіхи" російської армії, заявив, що в Україні напередодні знищили понад півтори тисячі військових і більше 150 одиниць військової техніки, зокрема вісім німецьких танків Leopard. На підтвердження міністерство опублікувало відео "уражених цілей", на якому прокремлівські блогери розпізнали сільськогосподарський трактор-оприскувач John Deere 4830.

Так, канал "Военный осведомитель", який підтримує війну Росії проти України, називає відео "ганьбою" та дивується, як міноборони "не посоромилося викласти" його. Інший проросійський канал Fighterbomber стверджує, що кадри торішні та запитує, навіщо взагалі видавати сільгосптехніку за танки. У провоєнного канала "Рыбарь" склалось таке ж враження і його автори зауважують, що російські військові на відео теж не говорять про "Леопард".

В українських Telegram-каналах пишуть, що, крім John Deere 4830, за танки Leopard міноборони РФ видало ще й комбайни John Deere 9000 і John Deere 700.

Ватажок приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин назвав заяву міноборони РФ про "втрати" Збройних сил України (ЗСУ) "дикою зашкварною фантастикою", порівнявши її з вигадками літературного персонажа барона Мюнхгаузена. За його словами "ворожу техніку" розгледіли в "танках, замаскованих під сільськогосподарські комбайни". Пригожин також зіронізував, що якщо скласти всі цифри, про які звітує російське міноборони, то вийде, що "ми вже просто планету Земля всю знищили п'ять разів".

Українська сторона заяви міноборони РФ не коментує.

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