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Трудові мігранти з Узбекистану в Росії
Трудових мігрантів з Середньої Азії в Росії намагаються заохотити до участі у війні проти України високими зарплатамиФото: Dmitry Rogulin/ITAR-TASS/picture-alliance/dpa
ПолітикаРосійська Федерація

Росія вербує на війну трудових мігрантів з Центральної Азії

Степан Смишляєв
1 год. тому

Трудових мігрантів з Середньої Азії в Росії намагаються заохотити до участі у війні проти України високими зарплатами, а також спрощеним отриманням російського громадянства, стверджують у британській розвідці.

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Російські вербувальники розгорнули діяльність у мечетях та імміграційних центрах, щоб набирати трудових мігрантів з країн Середньої Азії на військову службу для подальшого відправлення в Україну, йдеться у повідомленні військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у понеділок, 8 травня.

"В імміграційних центрах персонал, який розмовляє таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагається вербувати мігрантів", - зазначається у повідомленні, оприлюдненому у Twitter британського міністерства оборони.

У повідомленні згадуються дані "Радіо Свобода", згідно з якими рекрутери пропонують мігрантам за реєстрацію 2390 доларів і щомісячну зарплатню до 4160 доларів. Також людей намагаються заохочувати можливістю прискореного отримання російського громадянства - від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

"Висока місячна зарплата та бонуси за реєстрацію спонукатимуть деяких трудових мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, ймовірно, відправляють на українські передові, де надзвичайно високий рівень втрат", - вважають у британській розвідці.

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У відомстві вважають, що набір мігрантів є частиною зусиль міноборони РФ з набору 400 тисяч людей для війни в Україні. "Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні протиріччя (в Росії - Ред.)", - зазначають розвідники.

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